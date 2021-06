INTUIT - Bullen machen Druck

Intuit Inc. - WKN: 886053 - ISIN: US4612021034 - Kurs: 462,280 $ (NASDAQ)

Die Intuit-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 16. Februar erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 423,74 USD. Anschließend konsolidierte der Wert über 3 Monate auf hohem Niveau. Am 20. Mai gelang der Ausbruch aus dieser Konsolidierung.

Mit diesem Ausbruch kam es zu einem Fortsetzungssignal innerhalb der langfristigen Aufwärtsbewegung. Über eine Zwischenstation bei 445,65 USD zog die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 463,62 USD an. Dieses Hoch stammt vom Freitag. In den letzten Tagen brach die Intuit-Aktie nicht nur auf ein neues Allzeithoch aus, sondern brach auch über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit November 2008 aus. Diese Trendlinie liegt aktuell bei ca. 440,92 USD.

Kann die Rally weitergehen?

Das Chartbild der Intuit-Aktie macht einen klar bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen noch weiter ansteigen. Ein mögliches Ziel liegt bei ca. 485 USD. Kurzfristige Rücksetzer gehen im Idealfall bei ca. 445,65 USD zu Ende. Sollte die Aktie stabil unter diese Marke abfallen, müsste mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 423,74 USD kommen.

Fazit: Die Rally ist noch nicht ausgereizt. Ein Einstieg direkt in den laufenden Impuls hinein scheint aber wenig ratsam. Sollte es noch einmal zu einem Rücksetzer unter 450 USD kommen, könnten sich noch einmal neue Chancen ergeben.

