INTUIT - Korrektur ist angelaufen

Intuit Inc. - WKN: 886053 - ISIN: US4612021034 - Kurs: 288,680 $ (NASDAQ)

Das in der jüngsten Betrachtung vom 8. Juli skizzierte präferierte Abwärtsszenario ("INTUIT - Das Risiko lässt sich klar definieren") ist hervorragend angelaufen, seit der Analyse hat der Softwaretitel bereits über 20 USD an Wert verloren.

Geht da noch mehr für die Bären?

Mit dem Rücksetzer an den EMA50 im Tageschart wurde das erste Kursziel auf der Unterseite bereits erreicht, dies muss allerdings nicht das Ende der "Fahnenstange" gewesen sein auf der Unterseite. Vielmehr ist hier in den kommenden Handelstagen mit weiterem Abwärtsdruck in den Bereich 270 bis 275 USD zu rechnen.

Dann wäre eine dreiteilige Korrekturbewegung zurück an den EMA200 im Tageschart abgeschlossen. Dort wird die Aktie dann unter Umständen sogar schon wieder antizyklisch interessant für die Longseite.

Prozyklische Käufe kommen erst wieder oberhalb von 308 USD in Frage, bis dahin dominieren im Vorfeld der in der zweiten Augusthälfte anstehenden Quartalszahlen die Abwärtsrisiken beim Nasdaq100-Wert.

Intuit Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)