INTUIT - Tiefer Rücksetzer wird gekauft

Intuit Inc. - WKN: 886053 - ISIN: US4612021034 - Kurs: 287,180 $ (NASDAQ)

Die Intuit-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2019 bildete die Aktie ein Rekordhoch bei 295,77 USD aus. Anschließend korrigierte sie mehrere Monate auf ein Tief bei 247,79 USD. Dort drehte die Aktie am 11. Dezember 2019 wieder nach oben und kletterte bis 19. Februar 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 306,89 USD.

Wie so viele Aktien musste die Intuit-Aktie in der letzten Woche einen massiven Abschlag hinnehmen. Es kam zu einem Rückfall auf 255,59 USD. Damit notierte der Wert kurzzeitig wieder im Abwärtstrend seit ab August, aber intraday kam am 28. Februar noch Nachfrage auf, so dass die Aktie wieder über diesem Trend schloss. Seitdem legt der Aktienkurs wieder zu. Gestern war Intuit einer der wenigen Werte, die ein Plus erzielten.

Schon wieder Rally?

Der tiefe Rücksetzer in der letzten Woche hat seine Spuren im Chart der Intuit-Aktie hinterlassen. Die gestrige Stärke ist zwar schön, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Kurzfristig sollte die Aktie aber zumindest bis ca. 295,77 oder sogar 306,89 USD ansteigen. Neue Allzeithochs und eine Fortsetzung der übergeordneten Rally wären wohl erst bei einer deutlichen Marktberuhigung möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das gestrige Tagestief bei 275,14 USD abfallen, müsste mit einem Rückfall gen 255,59 USD gerechnet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)