Invacare schüttet Dividende an die Investoren aus

Der amerikanische Medizintechniker Invacare Corporation (ISIN: US4612031017, NYSE: IVC) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Cents an seine Aktionäre. Record date war der 3. Januar 2020. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Invacare 0,05 US-Dollar Gesamtdividende aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,99 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,56 Prozent.

Invacare erzielte im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 235,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 244,6 Mio. US-Dollar), wie am 6. November mitgeteilt wurde. Invacare ist im Bereich Herstellung und dem Vertrieb von Reha-Hilfsmitteln für Mobilität, häusliche Pflege und institutionelle Pflege tätig. Zu den Produkten zählen Gehhilfen oder auch Hilfsmittel für Bad und WC. Der Firmensitz befindet sich in Elyria, Ohio.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 aktuell mit 0,33 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 302,5 Mio. US-Dollar (Stand: 16. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de