Investieren wie Warren Buffett: Ist es möglich, 2.000 US-Dollar Dividende pro Monat mit dieser Einkommensaktie zu erzielen?

Ein Dividendeneinkommen von 2.000 US-Dollar klingt alles andere als verkehrt? Zugegeben: Hier dürfte jeder Einkommensinvestor zunächst stutzen. Vor allem in Anbetracht des Titels, der sogar nahelegt, dass man ein solches passives Einkommen mit einer Dividendenaktie erzielen kann, die möglicherweise einem Ansatz von Warren Buffett ähnelt.

Wie du dir als weitsichtiger Foolisher Investor mit Sicherheit denken kannst, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Auch die US-Dollar zeigen bereits, dass es nicht meine These ist, die sich dahinter versteckt.

Aber schauen wir im Folgenden einmal, ob beziehungsweise unter welchen Prämissen man mit einer Warren-Buffett-Dividendenaktie passive Einkünfte von 2.000 US-Dollar pro Monat erzielen kann. Kleiner Hinweis: Das dürfte einen hohen persönlichen Einsatz erfordern.

Das Warren-Buffett-Vorbild

Vorbild für diese ansprechende Dividendengeschichte ist dabei der Deal, den das Orakel von Omaha mit Dominion Energy eingegangen ist. Kleiner Reminder, was dahintersteckt: Buffett hat zuletzt für rund 10 Mrd. US-Dollar Infrastruktur von dem US-amerikanischen Unternehmen erworben. Dabei geht es primär um die Lieferung von Öl und Erdgas auf dem amerikanischen Kontinent.

Zugegeben, wir können nicht selbst direkt in Infrastruktur investieren. Allerdings bietet die Aktie von Enbridge eine attraktive Option, um dem zumindest näher zu kommen. Auch Enbridge investiert in Infrastrukturprojekte und generiert vergleichsweise sichere Cashflows durch das Schleusen fossiler Brennstoffe. Der Transport ist schließlich weitgehend unabhängig von den jeweiligen Notierungen von Brent und WTI. Wobei das Volumen je nach Angebots- und Nachfragesituation natürlich variieren kann.

Enbridge bietet derzeit jedenfalls eine Dividendenrendite von 7,5 % pro Jahr. Wer daher einen signifikanten Betrag von 320.000 US-Dollar investieren würde, der könnte ein starkes, passives Einkommen von 2.000 US-Dollar pro Monat generieren. Puh, ich schätze, du ahnst schon, worauf das an dieser Stelle hinausläuft.

Nicht dein Weg für 2.000 US-Dollar Einkommen?

Enbridge mag möglicherweise eine starke und vielleicht auch zuverlässige Aktie sein, um hohe passive Dividendeneinkünfte zu generieren. Eine Dividendenrendite von 7,5 % ist definitiv alles andere als verkehrt und mit dem Unternehmen kann man Warren Buffett möglicherweise nacheifern. Allerdings sollten Foolishe Investoren trotzdem überlegen, ob das der richtige Weg ist.

Ein Einsatz von 320.000 US-Dollar ist definitiv hoch dimensioniert. Damit dürfte Otto-Normal-Investor wenig diversifizieren können. Vielleicht sich noch nicht einmal eine initiale Investition von 320.000 US-Dollar leisten können. Hier existieren Grenzen, die es zu berücksichtigen gilt.

Wir alle können schließlich nicht wie Warren Buffett investieren, der per Ende des zweiten Quartals auf 146 Mrd. US-Dollar in Cash gesessen hat. Der Kauf der Vermögenswerte von Dominion Energy kommt schließlich auf einen relativen Anteil von gerade einmal fast 7 %. Damit kann Buffett noch bedeutend mehr diversifizieren.

Enbridge könnte daher eine Option sein für passive Einkünfte. Wobei du natürlich Chancen, Risiken und einen Blick auf die derzeitige operative Situation riskieren solltest, bevor du überhaupt investierst. Ein passives Einkommen von 2.000 US-Dollar wird und sollte den meisten Einkommensinvestoren hier vermutlich nicht winken.

Folge Warren Buffett, aber nicht mit solchen Summen!

Möglicherweise ist es daher ein cleverer Schritt, Warren Buffetts Ansatz bei Dominion Energy zu folgen. Wenn du überzeugt bist, dass Enbridge langfristig solide Renditen mit seiner operativen Infrastruktur-Ausrichtung liefern kann, ist die Aktie vielleicht eine spannende Wahl. Diversifikation sollte jedoch weiterhin ein wichtiges Gut sein. Vor allem, wenn du attraktive, zuverlässige und nachhaltige Dividenden auf diversifizierter Basis erhalten willst.

