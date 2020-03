Investitionen deutscher Firmen in Russland um ein Drittel eingebrochen

Berlin (Reuters) - Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger in Russland investiert.

Es habe einen Rückgang um 36 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gegeben, teilte die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) am Donnerstag in Moskau mit. In einer Unternehmensumfrage wurden zuletzt Bürokratie, Protektionismus und die Sanktionen der EU gegen Russland im Zuge des Ukraine-Konflikts als die größten Hemmnisse genannt.

AHK-Chef Matthias Schepp sagte, Mittelständler würden wegen des niedrigen Rubelkurses aber durchaus Chancen im russischen Markt sehen. Der AHK-Umfrage zufolge planen 34 Prozent der dort engagierten Firmen in diesem Jahr Investitionen in Russland. 33 Prozent wollen neue Mitarbeiter einstellen.