Investitionsbetrug ist nicht neu: 5 Lektionen aus der britischen Fahrradblase

Wenn du seit einigen Jahrzehnten als Investor tätig bist, kennst du wahrscheinlich die große Internetblase, die Anfang 2000 platzte und viele Portfolios stark schrumpfen ließ. (Der S&P 500 fiel in jenem Jahr um 9,1 %, gefolgt von Rückgängen von 11,9 % bzw. 22,1 % in den folgenden Jahren). Darauf folgte eine Immobilienblase, die 2006 zu platzen begann und zu einem 37 %igen Rückgang des S&P 500 im Jahr 2008 beitrug.

Das Platzen von Finanzblasen ist nichts Neues, wie historisch bewanderte Investoren wissen. Ausgerechnet in Holland gab es in den 1600er Jahren eine sehr berühmte Tulpenblase. Wenige wissen jedoch von der ebenfalls beeindruckenden Fahrradblase in Großbritannien in den 1800er Jahren. Sie ist eine von vielen Blasen, die in dem neuen Buch Boom and Bust: A Global History of Financial Bubbles von William Quinn und John D. Turner ausführlich beschrieben werden.

Werfen wir einen genaueren Blick auf einige Aspekte der Fahrradblase, zusammen mit den Lektionen, die sie heute für Investoren bieten. (Die Lektüre der Finanzgeschichte kann dich zu einem viel effektiveren Investor machen).

Die große britische Fahrradblase, kurz und bündig

Fahrräder gab es schon lange, aber erst in den späten 1800er Jahren wurden sie extrem populär - zum großen Teil aufgrund von Verbesserungen, die an ihnen vorgenommen wurden, wie z. B. Luftreifen, die eine sanftere Fahrt ermöglichten, und Ketten, die ein besseres Übersetzungsverhältnis hatten, ohne dass ein riesiges Vorderrad erforderlich war.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Fahrrädern nahm auch die Geschäftsaktivität im Zusammenhang mit Fahrrädern zu. Birmingham war ein Zentrum des Fahrradsports, und 1889 gab es dort 72 Fahrradhersteller - bis 1895 stieg die Zahl auf 177 laut Quinn und Turner. Sie weisen auch darauf hin, dass die Zahl der Patente im Zusammenhang mit Fahrrädern von 595 im Jahr 1890 auf 4.269 im Jahr 1896 stieg und schließlich 15 % aller neu erteilten Patente ausmachte.

Während dieses Booms gab es einen Investitionsrausch in Unternehmen der Fahrradbranche, wobei einige Investoren reich wurden und viele Investoren ihr letztes Hemd verloren. Es gab damals eine frühe Form von fremdfinanzierten Übernahmen, bei der sich einige Leute viel Geld liehen, Fahrradunternehmen kauften und dann Aktien dieser Unternehmen an der Börse verkauften, wobei sie viel mehr einsteckten, als sie für die Unternehmen zahlten.

Schauen wir uns einige Fehler an, die während dieser Blase gemacht wurden und die für Anleger heute aufschlussreich sind.

Fehler Nr. 1: Ignorieren des Charakters der Hauptakteure

Genau wie viele Investoren heute waren sich die Investoren von damals oft nicht über den Charakter der Menschen hinter den von ihnen getätigten Investitionen im Klaren. Hätten sie sich die Zeit genommen, sich mit ihnen zu treffen, sich über sie zu erkundigen oder zu sehen, ob sie in der Vergangenheit Schlagzeilen gemacht haben, hätten sie vielleicht festgestellt, dass einige von ihnen in ihren früheren Unternehmen nicht erfolgreich waren.

Heute kann man viel über die Personen erfahren, die verschiedene öffentliche Unternehmen leiten, über Online-Recherchen und von den Leuten selbst. CEOs treten zum Beispiel bei Jahresversammlungen vor Investoren auf und verfassen jährliche Briefe an die Aktionäre. Die Beurteilung der Offenheit und Informationsbereitschaft des Managements kann dir helfen, gute Investitionen zu finden. Die Analystin Laura Rittenhouse und ihr Team erstellen jährlich eine Rangliste der CEOs, die man jederzeit einsehen kann. (Im Jahr 2019 belegte der Spezialist für Finanzzahlungen Square Platz 1).

Fehler Nr. 2: Nicht genug über das Unternehmen nachdenken

Fahrradinvestoren haben während der Spekulationsblase oft schnell in Unternehmen investiert, ohne viel über sie zu recherchieren. Natürlich war es damals weit weniger einfach, Recherche zu betreiben als heute. Sonst hätten die Investoren vielleicht über finanzielle Offenlegungen schlechte Fundamentaldaten erkennen können. Viele Unternehmen zum Beispiel waren erst vor kurzem gegründet worden und hatten keine solide Erfolgsbilanz mit wachsenden Einnahmen und Gewinnen. Einige werden auch hohe Schulden und wenig Bargeld gehabt haben. Die Investoren haben wahrscheinlich auch nicht ausreichend gewürdigt, dass bei so vielen Fahrradunternehmen ein starker Wettbewerb herrschte, der Druck auf die Preisgestaltung ausüben und viele Unternehmen schlichtweg unhaltbar machen kann.

Heute müssen wir Investoren noch immer den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens in Betracht ziehen. Schließlich sind es unsere kostbaren, hart verdienten US-Dollars, die auf dem Spiel stehen werden, zusammen mit den größeren Summen, die daraus erst noch entstehen sollen. Es ist jedoch heute sehr einfach, auf den Websites der Unternehmen zu recherchieren, ihre Jahresabschlüsse zu überprüfen und nach Nachrichten über sie zu suchen. Viele gute Brokerhäuser bieten auch Zugang zu einer breiten Palette von Analystenberichten über diese Unternehmen.

Fehler Nr. 3: Zu viel nachschießen

Wie bei vielen Finanzblasen ist auch die Fahrradblase nicht auf einmal geplatzt. Wie die Immobilien- und Internetblasen der letzten Jahrzehnte, so geschah dies über mehrere Jahre hinweg. Daher investierten viele Anleger weiter - sie kauften mehr Aktien, als die Kurse weiter fielen. Das ist einer von vielen Anlagefehlern, die viele Menschen immer noch machen - oft, weil wir entschlossen sind, unsere Verluste im Laufe der Zeit auszugleichen, wenn es vielleicht klüger wäre, einfach aus Unternehmen auszusteigen, in die wir nicht mehr viel Vertrauen haben, und die verbleibenden US-Dollar auf unsere besten Ideen zu übertragen.

Fehler Nr. 4: Auf Hype und Betrug hereinfallen

Während der Fahrradblase wurde viel gehypt. Quinn und Turner berichten von einem Beispiel, bei dem sich zwei Geschäftsleute (von denen einer vor kurzem in der Herstellung von Artikeln mit Straußenfedern tätig gewesen war) zusammenschlossen und ein Unternehmen gründeten, um bei einem anderen Unternehmen Aufträge zu platziere. Damit sah dieses Unternehmen so aus, als hätte es viele Geschäfte gemacht. Das ist Betrug - ein Schwindel. Es wurde auch viel gehypt, mit Möchtegern-Investoren, die mit dem Versprechen von Reichtum angelockt wurden.

So etwas gibt es auch heute noch, üblicherweise bei Penny-Aktien - die für etwa 5 US-Dollar pro Aktie oder weniger gehandelt werden. Ein weit verbreiteter Betrug ist das “Pump-and-Dump”-System, bei dem ein Betrüger viele Aktien eines winzigen Unternehmens kauft und diese dann online und in Newslettern stark bewirbt. Das führt leichtgläubige und naive Investoren dazu, sich einzukaufen und den Aktienkurs in die Höhe zu treiben. Dann verkauft der Betrüger seine eigenen Aktien, was den Aktienkurs zum Abstürzen bringt und den Opfern des Betrugs Verluste beschert.

Fehler Nr. 5: Sich mehr auf das Positive als auf das Negative konzentrieren

Schließlich erlagen viele Fahrradinvestoren damals ebenso wie die Investoren von heute dem “Bestätigungsfehler”, einem psychologischen Begriff dafür, wann wir Nachrichten und Informationen bevorzugen, die unsere Ansichten unterstützen. (Es gibt viele Voreingenommenheiten, die Investoren schaden können.) Wenn wir glauben, dass wir mit Investitionen in bestimmte Fahrrad-Unternehmen - oder in bestimmte Cloud-Computing-Unternehmen oder Impfstoff-Unternehmen - gutes Geld verdienen werden, werden wir uns alle Nachrichten oder Informationen, die zeigen, wie vielversprechend sie sind, zu Herzen nehmen, und wir können alle Risiken ignorieren oder mit Scheinargumenten entkräften.

Auch die Medien helfen uns oft nicht weiter. Damals, in der Zeit der Fahrradblase, wurde in den Medien viel über das wachsende Fahrradgeschäft meldet, und es gab auch einige Kritiken und Warnungen dazu. Leider konnten die Betrüger dafür bezahlen, dass ihre Unternehmen beworben wurden, und es wurden Lobeshymnen über sie geschrieben. Die Investoren hätten gut daran getan, sich um die vertrauenswürdigsten Informationsquellen zu bemühen. Eine Publikation, die Investoren vor den anhaltenden Manipulationen warnte, war The Economist, eine Zeitschrift, die es auch heute noch gibt!

Perioden euphorischer Spekulation scheinen unweigerlich hin und wieder aufzutreten (Es sei erwähnt, dass wir uns jetzt in einer solchen befinden). Es lohnt sich, sich über Blasen der Vergangenheit zu informieren, um mehr darüber zu erfahren, wie sie passieren und wie du sie vermeiden kannst. Das Buch Boom and Bust von Quinn und Turner ist ein guter Anfang. Ebenfalls gut sind A Short History of Financial Euphoria von John Kenneth Galbraith, Extraordinary Popular Delusions und The Madness of Crowds von Charles Mackay und Devil Take the Hindmost: Eine Geschichte der Finanzspekulation von Edward Chancellor.

The post Investitionsbetrug ist nicht neu: 5 Lektionen aus der britischen Fahrradblase appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Corona-Unsicherheiten: Aktienmarktschwankungen als Chance!

Wer richtig vorbereitet ist, für den sind Volatilität und Crashs eine großartige Chance. Es gibt nur ein paar einfache Grundlagen zu beachten.

Welche das sind, findest du in unserem kurzen, übersichtlichen und komplett kostenfreien Sonderbericht.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 30.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Square und empfiehlt folgende Optionen: Short September 2020 $70 Puts auf Square.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images