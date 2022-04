Investments: 6 Anlagen, die das Vermögen vermehren

Denkst du vielleicht darüber nach, wie du mehr aus deinem Vermögen machen kannst? Neben Aktien gibt es noch viele weitere Investments, die vermögende Menschen nutzen, um ihren Wohlstand zu mehren und ihn vor der Inflation zu schützen.

Nur 5 % mehr Rendite sind kurzfristig kaum wahrnehmbar, führen aber langfristig zu einem großen Vermögensunterschied. So verwandeln sich 10.000 Euro in 50 Jahren bei 5 % Rendite in 114.674 Euro. Bei 10 % Rendite legen die Investments bereits auf 1.173.908 Euro und bei 15 % sogar auf 10.836.574 Euro zu.

Vermögende Menschen nutzen meist folgende Investments.

Immobilien-Investments

Eine eigengenutzte Immobilie erspart die Kaltmiete und kann im Wert steigen. Doch sie zahlt uns kein Gehalt, wie es eine fremdvermiete Immobilie ermöglicht. Um die Rendite weiter zu steigern, verwenden Immobilien-Investoren häufig Kredite. Mit dem Cashflow der ersten kaufen sie weitere Immobilien und mehren so ihr Vermögen.

Ein eigenes Unternehmen

Vermögende Menschen haben mit ihrem Unternehmen häufig Probleme gelöst und so für die Kunden einen großen Mehrwert geschaffen. So wurde beispielsweise Sara Blakely mit ihren Spanx-Strumpfhosen zur Milliardärin. Die Welt besitzt viele Probleme und somit gute Geschäftsideen, die ein großes Potenzial versprechen.

Aktien-Investments

Aktien sind ein bequemer Weg, um das eigene Vermögen zu vermehren. Die eigentliche Arbeit besteht darin, möglichst gute Unternehmen zu finden und sie zu einem angemessenen Preis zu kaufen. Aktien-Investments weisen aber auch höhere Schwankungen auf, mit denen wir umgehen müssen. Langfristig sind mit ihnen dennoch gute Renditen möglich. ETFs ermöglichen sogar den Kauf des gesamten Marktes und somit eine breite Streuung.

Kunst und Weine

Vermögende Menschen kaufen häufig Kunst. Bei bekannten Künstlern legt sie über viele Jahre meist stark im Wert zu. Anders als an der Börse können wir hier allerdings nicht jeden Tag die Wertentwicklung beobachten. Vor einem Kauf müssen zudem viele Kriterien erfüllt sein, um ein lukratives Objekt zu erwerben. Vor einem Investment sollten wir uns deshalb immer Expertenrat einholen und uns umfassend informieren.

Bestimmte Weine können langfristig mit zweistelligen Raten im Wert zulegen. Ähnlich wie bei der Kunst müssen wir auch bei diesen Investments bestimmte Kriterien beachten. So sind meist nur ausgezeichnete Spitzenweine zur Anlage geeignet.

Land-Investments

Land wird zukünftig immer bedeutsamer, denn mit einer steigenden Bevölkerung nehmen die Bau- und landwirtschaftlichen Flächen ab. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, sodass mit weiteren Wertsteigerungen zu rechnen ist.

Seit dem Jahr 2000 ist beispielsweise in Deutschland der Preis für einen Quadratmeter Bauland von 76 auf 199 Euro gestiegen. Nur nach 2007 kam es für zwei Jahre zu einem Rückgang von knapp 9 %.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images