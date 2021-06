Investoren, die sich Sorgen um Bitcoin machen, sollten sich diese 3 Dinge merken

Mit einigen Kryptowährungen, die 40 % oder mehr von ihren jüngsten Höchstständen gefallen sind, könnten Krypto-Investoren nervös sein, was als nächstes kommt. Aber trotz der Volatilität gibt es mindestens drei gute Gründe für Bitcoin-Investoren, an die Zukunft der Kryptowährung zu glauben.

Zu sagen, dass Bitcoin im letzten Jahr eine wilde Fahrt hatte, ist eine Untertreibung. Allein seit Mai letzten Jahres stieg Bitcoin von etwa 9.400 US-Dollar auf über 64.000 US-Dollar bis April 2021. Die jüngste Korrektur von Bitcoin gewann aufgrund von zwei Schlüsselfaktoren an Fahrt. Elon Musk schien die Kryptowährung nicht mehr zu unterstützen, basierend auf der Idee, dass Bitcoin-Mining eine enorme Menge an Energie verbraucht. Dies passt nicht zur umweltfreundlichen Haltung von Tesla. Das zweite Thema war, dass China gegen die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel vorgeht.

1. Die Grenze zwischen Glücksspiel und Investieren neu ziehen

Obwohl der Preis von Bitcoin volatil war, scheint die zunehmende Akzeptanz als investierbare Anlageklasse Gutes für seine Zukunft zu verheißen. Square war eines der ersten Unternehmen, das Bitcoin durch seine Cash App in den Mainstream gebracht hat. Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel an der Popularität von Bitcoin gab, ist das Bitcoin-Geschäft von Square im letzten Quartal um das 11-fache auf mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das Finanzunternehmen hat das Bitcoin-Engagement innerhalb der Cash App ständig als eine seiner Wachstumssäulen bezeichnet.

PayPal wird das Feld nicht Square überlassen. Das Unternehmen möchte, dass sich Kunden mit Krypto als Zahlungsmittel wohlfühlen und bietet an, „die Währung zurück in die Kryptowährung zu bringen.“ Viele Investoren versuchen immer noch zu verstehen, was Krypto ist und wie es in ihr Leben passen könnte. Obwohl viele Unternehmen es Anlegern ermöglichen, Krypto zu kaufen, gibt es relativ wenige Debitkarten- oder Zahlungsoptionen, die es Menschen ermöglichen, Krypto direkt auszugeben. PayPal bietet an, Krypto automatisch in eine ausgabefähige Währung umzuwandeln, um Zahlungen überall dort zu tätigen, wo PayPal akzeptiert wird.

Es ist eine Sache für Unternehmen, die sich auf den Einzelhandel konzentrieren, Kunden mit Bitcoin-Optionen anzulocken. Mathew McDermott, Leiter der Abteilung für digitale Vermögenswerte bei Goldman Sachs, sagte jedoch, dass die institutionellen Kunden des Investmentunternehmens über das Lernen über Krypto hinausgegangen sind und Zugang zu Krypto für ihre Portfolios verlangen.

Wells Fargo will ebenfalls in das Bitcoin-Geschäft einsteigen. Die Bank wird bald eine professionell verwaltete Lösung für Kunden anbieten, die Kryptowährungen einbezieht. John LaForge, der Leiter der Real-Asset-Strategie der Bank, sagte: „Wir denken, dass der Kryptowährungsraum gerade eine Art Rückschlag und Reifung seiner Entwicklung erreicht hat, die es ihm jetzt erlaubt, ein praktikables Investment zu sein.“

2. Eine grafische Darstellung

Es gibt eine Methode für den Wahnsinn des Bitcoin-Minings. Eine Studie aus dem Jahr 2018 in Applied Economics Letters legt eine Theorie hinter dem Preis von Bitcoin nahe: Der Wert eines einzelnen Bitcoins korreliert mit den Kosten für das Mining dieser Münze.

Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, einen Blick auf die Kosten zu werfen, die beim Mining anfallen. Eine der Hauptkosten, mit denen Minenunternehmen zu tun haben, sind die Grafikkarte(n) oder ASIC-Miner, die den Großteil der Rechenleistung erzeugen. Grafikkarten und ASIC-Miner leiden unter ständigen Lieferengpässen. Theoretisch sollte der Preis von Bitcoin steigen, wenn die Kosten für den Erwerb von Mining-Ausrüstung steigen.

Der größte Anbieter von Bitcoin-Mining-Ausrüstung ist Bitmain, der Berichten zufolge bis mindestens August dieses Jahres ausverkauft ist. Was die Grafikkarten angeht, glaubt Nvidia, dass die GPU-Knappheit wahrscheinlich bis Ende 2021 anhalten wird. Aufgrund von Lieferengpässen kommt es regelmäßig vor, dass Scalper Mining-Equipment kaufen und dann mit einem deutlichen Aufschlag weiterverkaufen.

Investoren sollten beachten, dass das Bitcoin-Mining auf einen Block alle 10 Minuten begrenzt ist, sodass Minenunternehmen die Produktion nicht beschleunigen können, um mehr Münzen zu produzieren. Durch die hohe Nachfrage, die festgelegte Produktion und die erhöhten Kosten für den Erwerb von Mining-Ausrüstung sollte der Bitcoin-Preis steigen, solange diese Trends anhalten. Die Herausforderung bei diesen Trends ist, dass Knappheit, die die Kosten treibt, auch bedeutet, dass weniger kapitalisierte Konkurrenz verdrängt wird. Laut Fitch Solutions, einer Datenanalysefirma, könnte die Chip-Knappheit, die Minenunternehmen betrifft, mindestens bis 2023 andauern.

Investoren beginnen zu spekulieren, dass Bitcoin Ethereum (CRYPTO: ETH) folgen könnte, indem er vom Proof-of-Work (Mining) zum Proof-of-Stake (Position) übergeht. Eines der zentralen Themen, die öffentlich debattiert werden, sind die massiven Stromkosten für den Betrieb eines Proof-of-Work-Systems wie Bitcoin. Es gibt jedoch mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass Bitcoin Ethereum nicht auf dem Weg des Proof-of-Stake folgen muss.

Erstens geht Ethereum zu Proof-of-Stake über, weil es eine große Anzahl von Anwendungen gibt, die versuchen, auf dem aktuellen Netzwerk zu laufen. Ein Proof-of-Stake-Netzwerk, das viel weniger Rechenleistung benötigt, um Transaktionen zu verifizieren, kann Ethereums Netzwerk helfen zu expandieren und effizienter zu werden.

Zweitens entwickelt das Bitcoin-Netzwerk seit 2015 ein Lightning-Netzwerk. Stell es dir als eine Zufahrtsstraße vor, die an den Bitcoin-Highway anschließt, aber auch parallel verläuft. Im traditionellen Netzwerk von Bitcoin wird jede neue Transaktion mit allen anderen Daten des Netzwerks verknüpft und bestätigt. Mit dem Lightning-Netzwerk können zwei Parteien im Wesentlichen mehrfach untereinander senden und empfangen, ohne das Hauptnetzwerk in jede einzelne Transaktion einzubeziehen. Auf diese Weise können Bitcoin-Transaktionen von der Hauptstraße abzweigen und viele kleinere Transaktionsseitenwege schaffen, die das Hauptnetzwerk nicht verstopfen müssen. Wenn sich neue Krypto-Wallets durchsetzen, sollte das Bitcoin-Netzwerk schneller und theoretisch billiger werden.

Zu guter Letzt spricht das begrenzte Angebot von Bitcoin dafür, dass Investoren die Position des Coins als knappes Gut bevorzugen sollten. Im Gegensatz zu Bitcoin gibt es bei Ethereum keine harte Obergrenze für das Gesamtangebot, was bedeutet, dass Ethereum viel einfacher Zinsen an Stakeholder zahlen kann, indem es ihnen mehr ETH gibt. Bitcoins harte Obergrenze von insgesamt 21 Millionen Coins bedeutet, dass die Stakeholder irgendwann nicht mehr in der Lage wären, zusätzliches Interesse an Bitcoins zu generieren, da die Obergrenze erreicht wäre.

3. Den Goldstandard definieren

Bitcoin-Investoren können auch Ermutigung aus den Ähnlichkeiten zwischen Bitcoin und Gold ziehen. Gold hält seinen Wert nicht nur aufgrund seiner relativen Knappheit, sondern auch, weil es Arbeit und Zeit erfordert, das Metall abzubauen. Es gibt geschätzte 190.000 Tonnen Gold über der Erde. Jedes Jahr werden etwa 2.500 bis 3.000 Mengen neues Gold abgebaut. In Anbetracht der Kosten und Beschränkungen des profitablen Abbaus legen statistische Recherchen nahe, dass der Goldabbau in großem Stil nicht viel länger als bis 2075 andauern wird.

Das zukünftige Angebot von Bitcoin ist ähnlich wie das seines realen Gegenstücks aus Metall. Das Kryptoäquivalent von Gold hat einen zirkulierenden Bestand von etwa 18,7 Millionen Münzen. Bitcoin setzt seinen maximalen Bestand konstruktionsbedingt auf etwa 21 Millionen Münzen fest. Bitcoin Mining erzeugt alle 10 Minuten einen Block im Wert von 6,25 Bitcoins. Die Blöcke werden automatisch alle 210.000 Blöcke oder ungefähr alle 4 Jahre um 50 % reduziert, was die Inflationsrate von Bitcoin verringert. Mit diesen Berechnungen wissen die Investoren, dass der letzte Bitcoin um das Jahr 2140 herum geschürft werden sollte.

Auch Sylvia Carrasco, CEO der Goldbörse Goldex, findet Ähnlichkeiten zwischen Gold und Bitcoin. In einem Fragebogen von Markets Insider im Februar 2021 wurde Carrasco gefragt, ob sie in den nächsten zehn Jahren lieber Gold oder Bitcoin halten würde. Sie merkte an: „Bitcoin und Gold haben beide erhebliche Vorteile gegenüber Fiat-Währungen, weil beide nicht verwässert oder entwertet werden können.“

Während Bitcoin sicherlich volatiler ist als Gold oder viele Aktien, übertraf seine Rendite diese anderen Vermögenswerte insbesondere in den letzten zwei Jahren deutlich.

Vernögenswert 6 Monat 1 Jahr 2 Jahre Gold 0,4 % 11,5 % 45,54% S&P 500 11,7 % 40,3 % 53,47% Bitcoin 31,8 % 321,7 % 342,79%

DATENQUELLE: YAHOO FINANCE.

Investoren können es sich nicht leisten, einen Vermögenswert zu ignorieren, der andere mit dieser Marge übertroffen hat. Bitcoin scheint in regelmäßigen Abständen ein neues Gütesiegel von verschiedenen Unternehmen zu bekommen. Die Verknappung des Angebots an effizientem Mining-Equipment erhöht die Kosten für die Produktion der Münze. Während Bitcoin sich in Richtung Mainstream-Akzeptanz bewegt, scheinen sich Gold und Krypto immer ähnlicher zu werden.

Nach der jüngsten Krypto-Korrektur wird Bitcoin mit einem Abschlag von fast 40 % zu seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt. Die Investoren können auf zukünftige Erweiterungen von Bitcoin in mehr Mainstream-Finanztransaktionen warten, wenn sie noch mehr Sicherheit wünschen. Ende Mai 2021 kündigte PayPal an, dass es Nutzern nun erstmals erlauben wird, Bitcoin außerhalb der internen Krypto-Wallet von PayPal zu transferieren. Dies wird es den Nutzern ermöglichen, ihre Bitcoin frei für den Handel zu verschieben oder Zahlungen an ihre Freunde direkt mit Krypto zu tätigen, anstatt ihre Krypto erst in Bargeld umtauschen zu müssen.

Wenn es darum geht, die Mining-Seite der Gleichung zu verfolgen, können Investoren Nvidia folgen, um zu sehen, wie sich die Lieferungen entwickeln. Solange das Angebot von Nvidia begrenzt ist, besteht eine gute Chance, dass die Mining-Kosten steigen, was den Bitcoin-Preis zu unterstützen scheint. Aber Investoren sollten sich daran erinnern, dass Bitcoin eher die Version von Gold in der Kryptowelt ist, nicht der US-Dollar. Während es wichtig ist, dass Bitcoin nutzbar ist, ist die Tatsache, dass Institutionen und Einzelpersonen Bitcoin in ihren Portfolios halten wollen, ein weiterer Faktor, den man beobachten sollte. Diejenigen, die sich Sorgen machen, dass sie den großen Schritt in Bitcoin verpasst haben, könnten durch die jüngste Korrektur eine weitere Chance bekommen.

Der Artikel Investoren, die sich Sorgen um Bitcoin machen, sollten sich diese 3 Dinge merken ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Wells Fargo ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Chad Henage auf Englisch verfasst und am 29.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, NVIDIA, PayPal Holdings und Square.

Foto: Getty Images