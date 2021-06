Invivoscribe setzt zum ersten Mal 12-farbige Durchflusszytometrie in Referenzlaboren in den USA, Europa und China ein

Heute hat Invivoscribe, ein weltweiter Marktführer in der Präzisionsdiagnostik, den erstmaligen Einsatz einer neuen Dienstleistung für 12-farbige multiparametrische Durchflusszytometrie in der chinesischen Metropole Shanghai bekannt gegeben, wo sich das neueste Referenzlabor im internationalen LabPMM-Netzwerk des Unternehmens befindet. Die Durchflusszytometrie galt lange Zeit als Versorgungsstandard für zahlreiche Blutkrebserkrankungen, darunter zum Beispiel die akute myeloische Leukämie (AML). Um jedoch mit einer begrenzten Probe eine Sensitivität auf der Ebene einer minimalen Resterkrankung (MRD) zu erhalten, bedarf es der Leistungsfähigkeit der 12-farbigen multiparametrischen Durchflusszytometrie (Multiparametric Flow Cytometry, MFC). Mit der Kombination aus 12-farbiger Durchflusszytometrie und Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) können in den USA, in Europa und auch in China MRD-Kapazitäten angeboten werden, sodass Invivoscribe jetzt über eine umfassende internationale Lösung für seine Partner aus der Pharmaindustrie verfügt.

Das weltweit standardisierte Netzwerk der LabPMM-Referenzlabors von Invivoscribe bietet die derzeit besten NGS-Assays, Gen-Panels und Bioinformatik-Software als Ergänzung zu den neuen MFC-Panels. Mit dem Hinzufügen der 12-farbigen MFC-Panels zu den bestehenden NGS-Kapazitäten entfällt der Bedarf, primäre Teilnehmerproben aufzuteilen und sie in verschiedenen Labors testen zu lassen. Damit lässt sich dieselbe Knochenmarkprobe mit mehreren, sich ergänzenden Technologien testen, sodass die Partner in der Pharmaindustrie mit einer begrenzten Probenzahl Ergebnisse erhalten und vergleichen können. Dazu nutzen sie gezielte Assays und Technologien für die Arzneimittelentwicklung und für klinische Studien. Indem Invivoscribe in seinen internationalen Labors sowohl MFC- als auch NGS-Tests anbietet, kann das Unternehmen klinische Studien beschleunigen und den Prozess der Arzneimittelzulassung verkürzen.

„Wir sind in der glücklichen Lage, für die Leitung unserer Dienste in der Durchflusszytometrie hervorragende Wissenschaftler zur Verfügung zu haben“, so Tony Lialin, Chief Commercial Officer von Invivoscribe. „Unsere Hämatopathologen sind Fachexperten mit einem umfassenden, aus jahrzehntelanger Erfahrung herrührenden Verständnis von bösartigen hämatologischen Erkrankungen, ihren Markern und den damit verbundenen Instrumenten. Bei der Entwicklung unserer Durchfluss-Assays verfolgten wir drei Ziele: Erstens, unseren Partnern internationale Screening- und MRD-Testleistungen aus einer Hand zu bieten, zweitens, unsere Infrastruktur zu nutzen, um rasch Panels zu entwickeln, die dem neuartigen Bedarf unserer Partner entsprechen, und drittens, in sämtlichen unserer weltweiten, nach ISO 15189 zertifizierten Labors standardisierte CAP/CLIA-Tests anbieten zu können. Wir freuen uns über unser einzigartiges Angebot in Asien und befinden uns in einer guten Position, um unsere Pharmapartner weltweit bei klinischen Studien und der Zulassung ihrer neuartigen Therapien zu unterstützen.“

Mit Nutzung eines internationalen Netzwerks aus zu 100 Prozent eigenen klinischen Referenzlabors kann Invivoscribe rasch individuelle Panels entwerfen und validieren, die MRD für eine Reihe von onkologischen Krankheiten und soliden Tumoren nachverfolgen und begleitende diagnostische Assays für Pharmapartner entwickeln und in den Handel bringen.

Über Invivoscribe

Invivoscribe® verbessert das Leben mithilfe von Precision Diagnostics® seit mehr als fünfundzwanzig Jahren und treibt den Bereich der Präzisionsmedizin voran, indem das Unternehmen standardisierte Reagenzien, Tests und Bioinformatik-Tools entwickelt und an mehr als 700 Kunden in 160 Ländern verkauft. Invivoscribe hat zudem einen bedeutenden Einfluss auf die globale Gesundheit, indem das Unternehmen mit Pharmakonzernen zusammenarbeitet, um die Zulassung neuer Medikamente und Behandlungen zu beschleunigen. Invivoscribe unterstützt internationale klinische Studien, entwickelt und vermarktet Begleitdiagnostika und bietet Fachkompetenz in regulatorischen und labortechnischen Dienstleistungen. Mit seiner erprobten Fähigkeit, einen globalen Zugang zu verteilbaren Reagenzien, Kits und Kontrollen sowie Dienstleistungen für klinische Studien über internationale Tochtergesellschaften im Bereich klinischer Labors (LabPMM®) anzubieten, hat sich Invivoscribe als idealer Partner erwiesen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Invivoscribe unter businessdevelopment@invivoscribe.com oder besuchen Sie www.invivoscribe.com.

