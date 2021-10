IPO/AKTIE IM FOKUS: Volvo Cars ziehen zum Börsenstart kräftig an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Volvo Cars haben am Freitag ein starkes Börsendebüt gegeben. Nach einem Ausgabepreis von 53 schwedischen Kronen haben die Papiere des schwedischen Pkw-Herstellers mit einem Plus von 10,8 Prozent bei 58,75 Kronen den Handel an der Stockholmer Nasdaq-Börse aufgenommen. Zuletzt notierten sie bei 57,82 Kronen und damit 9,1 Prozent über dem Ausgabepreis.

Die Tochter des chinesischen Autokonzerns Geely hatte im Vorfeld mit einem Erlös aus dem Börsengang von rund 20 Milliarden Kronen (2 Mrd Euro) gerechnet. Volvo-Cars-Chef Hakan Samuelsson sprach von einer hohen Nachfrage unter Profiinvestoren und Privatanlegern./edh/stk