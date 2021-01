IPO/Aktien der SAP-Tochter Qualtrics gewinnen fast 40 Prozent

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der US-SAP-Tochter Qualtrics haben am Donnerstag ein glänzendes Börsendebüt gefeiert. Der erste Kurs lag bei 41,85 US-Dollar und damit fast 40 Prozent über dem Ausgabepreis von 30,00 Dollar je Aktie. Die Papiere blieben im bisherigen Handelsverlauf über 41 Dollar und notierten zuletzt bei 42,60 Dollar. Das Tageshoch lag bei 44,50 Dollar.

Der Emissionspreis war zuvor mehrfach auf zuletzt 27 bis 29 Dollar angehoben worden. Qualtrics ist im Kern spezialisiert auf Geschäftskunden, die den Erfolg ihrer Webseiten und ihres Marketings im Netz messen wollen. Das Unternehmen ist derweil aktuell rund 21 Milliarden Dollar (17,3 Milliarden Euro) schwer. Zum Vergleich: SAP hatte das Unternehmen erst vor etwa zwei Jahren für 8 Milliarden Dollar gekauft./la/he