IPO/Börsendebüt doch noch erfolgreich: Synlab-Chef ist optimistisch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chef des Münchner Labordienstleisters Synlab zeigt sich nach dem Börsendebüt seines Unternehmens zufrieden. "Uns fließen wie geplant über den Börsengang 400 Millionen Euro zu, und wir werden nun unsere erfolgreiche Geschichte weiterschreiben", sagte Mathieu Floreani am Freitag in München der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Der erste Handelstag der Synlab-Aktie an diesem Freitag in Frankfurt lief zunächst verhalten: Nach einem Start nahe dem Ausgabepreis von 18 Euro gewann die Synlab-Aktie aber bis zum Mittag an Fahrt. Zuletzt stand das Papier mit mehr als zehn Prozent im Plus bei 19,88 Euro.

In den vergangenen Jahren sei Synlab konsequent gewachsen und habe dadurch Wert für seine Aktionäre geschaffen, sagte Floreani. Dies sei auch weiterhin der Plan. Dabei setzt der Manager, der das Unternehmen seit April 2018 führt, auf organisches Wachstum und Übernahmen.

Auch die Pandemie beschert dem Konzern derzeit Rückenwind. 2020 hatte Synlab auch dank Millionen durchgeführter Corona-Tests den Umsatz um fast 40 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesteigert. Mitte Mai steht die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal an. Floreani verriet nur so viel: Synlab habe erneut ein "solides" Quartal hinter sich./tav/stw/jha/