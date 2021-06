IPO: Credit Suisse strebt Börsennotierung für Immobilienfonds an

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Credit-Suisse-Immobilienfonds 1a Immo PK soll an der Schweizer Börse gelistet werden. Die Wandlung des Fonds in einen notierten Immobilienfonds soll die Kotierung im zweiten Quartal 2022 erfolgen.

Die Fondsleitung habe in den vergangenen Monaten geprüft, ob der außerbörsliche Handel des Fonds nach wie vor den Kundenbedürfnissen entspreche, teilte die Grossbank am Mittwochabend mit. Dabei sei auch die Wandlung in einen NAV-basierten Immobilienfonds und die Beibehaltung des Status quo in Betracht gezogen worden.

Laut dem Ende Mai publizieren Halbjahresbericht stiegen die Mieteinnahmen des Fonds per 31. März 2021 um 2,7 Prozent und der Nettoertrag um 4,6 Prozent. Die Ausschüttungsquote werde in diesem Geschäftsjahr auf unter 100 Prozent festgesetzt. Im Jahr davor lag die Quote bei 118,2 Prozent./ra/mk/AWP/fba