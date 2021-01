IPO: Deutscher Luxus-Händler Mytheresa will über 400 Millionen Dollar erlösen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsche Online-Händler für Luxusartikel Mytheresa strebt an der New Yorker Börse eine höhere Bewertung an als bislang. Beim Börsengang an diesem Donnerstag sollen rund 15,6 Millionen Anteilsscheine (ADS) zu je 26 US-Dollar (21,45 Euro) angeboten werden, wie das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag in München mitteilte. Damit will das Unternehmen nun bis zu rund 407 Millionen Dollar einsammeln, statt wie bislang kommuniziert rund 324 Millionen.

Zudem gebe es die Möglichkeit einer Mehrzuteilung von weiteren rund 2,35 Millionen Aktien zum ursprünglichen Preis, der Bruttoerlös könnte somit noch auf rund 468 Millionen Dollar steigen. Der Handel mit den unter dem Symbol "MYTE" gehandelten Papieren soll voraussichtlich an diesem Donnerstag beginnen.

Nach Angaben in Pflichtdokumenten bei der US-Börsenaufsicht behalten die Alteigentümer nach dem Börsengang zwischen 77 und 80 Prozent der Anteile - damit könnte die Bewertung des Unternehmens bei bis zu rund 2 Milliarden Dollar liegen. Bloomberg hatte diese im November unter Berufung auf Insider auf 1 bis 1,5 Milliarden Dollar beziffert. Mytheresa gehört zum niederländischen Konzern MYT Netherlands./ngu/men/jha/