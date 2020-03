IPO: Elektro-Sattelschlepper-Firma Nikola kommt an die Börse

PHOENIX (dpa-AFX) - Der Elektro-Sattelschlepper-Entwickler Nikola geht an die Börse, um mehr Mittel für seine Wachstumspläne zu sichern. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Arizona wählte dafür einen ungewöhnlichen Weg: Es fusioniert mit einer börsennotierten Firma namens VectoIQ. Der Deal soll bis zur zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen.

Nikola will seinen Elektro-Sattelschlepper 2021 auf den Markt bringen und im ersten Jahr 600 Fahrzeuge absetzen. Zwei Jahre später soll ein Modell mit Brennstoffzellen-Antrieb folgen. Im Jahr 2024 will Nikola 7000 Batterie-Fahrzeuge und 5000 mit Brennstoffzelle ausliefern, wie Finanzchef Kim Brady am Dienstag sagte. Die Firma setzt auf ein Leasing-Modell, um Spediteure anzulocken.

Auch der Elektroauto-Vorreiter Tesla will das Lastwagen-Geschäft umkrempeln. Die Produktion des Elektro-Sattelschleppers Tesla Semi soll in diesem Jahr anlaufen. Tesla verspricht dabei Reichweiten von mehr als 800 Kilometern mit einer Batterieladung.

Nikola schloss für die internationale Expansion einen Deal mit Iveco und wird die technische Plattform der Marke mit der hauseigenen Antriebstechnologie kombinieren. Diese Fahrzeuge sollen vom kommenden Jahr an in Ulm gebaut werden.

Pate für den Namen der Firma stand der Wissenschaftler Nikola Tesla - genauso wie beim bekannteren Konkurrenten, der von Milliardär Elon Musk geführt wird./so/DP/zb