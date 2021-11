IPO: Performance One bläst Börsengang auf letzten Metern ab

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Onlinemarketing-Dienstleister Performance One hat seinen geplanten Börsengang auf den letzten Metern abgesagt. Grund seien die derzeit ungünstigen Marktbedingungen vor allem für Neuemissionen im Technologiesektor, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag in Mannheim. Bislang hatte Performance One eine Notierung im Kleinunternehmen-Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse geplant und wollte mit dem Grundangebot von Aktien brutto bis zu knapp 14 Millionen Euro einsammeln, um das Geld überwiegend ins Wachstum zu stecken. Die Gesellschaft beabsichtige nun, mittelfristig weitere Kapitalmarktoptionen zu prüfen, hieß es./men/jha/