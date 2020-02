IPO: Pharmakonzern Sanofi plant neue Gesellschaft inklusive Börsengang

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will ein neues Unternehmen gründen, das künftig pharmazeutische Wirkstoffe herstellen und diese an Dritte vermarkten soll. Das teilte der französische Konzern am Montag in Paris mit. Der Hauptsitz der Tochter soll in Frankreich liegen.

In dem neuen Unternehmen werden Sanofis Handels- und Entwicklungsaktivitäten mit insgesamt sechs der europäischen Standorte gebündelt. Außerdem zieht Sanofi einen Börsengang der Gesellschaft in Betracht, darüber werde allerdings erst 2022 entschieden, hieß es. Das Unternehmen soll demnach bis dahin einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro machen und damit in der Branche weltweit auf Platz zwei rangieren./knd/jkr/he