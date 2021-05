IPO: Suse mit schwachem Börsendebüt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suse sind am Mittwoch an der Frankfurter Börse mit Verlusten in den Handel gestartet. Der erste Kurs lag am Morgen mit 29,50 Euro schon unter dem Angebotspreis, der für die Papiere des Linux-Software-Anbieters auf 30 Euro je Stück festgelegt worden war. Danach ging es im frühen Handel bergab bis knapp an die 28-Euro-Marke, was einem Abschlag von 6,7 Prozent entsprach. Die ursprüngliche Preisspanne beim Börsengang hatte bei 29 bis 34 Euro gelegen./tih/jha/