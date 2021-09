IQIYI - Trendlinie im Visier

Die Aktien der Online-Videoplattform aus China gerieten in den vergangenen Wochen und Monaten unter heftigen Verkaufsdruck. Wie ist die aktuelle Chartsituation des Techwertes einzustufen?

Gelingt der Ausbruch?

Im März hatte die Aktie noch über 27 USD gekostet, im August gab`s den Titel zeitweise für unter 8,50 USD. Mittlerweile hat sich aber ein höheres Zwischentief herausgebildet - Voraussetzung für eine Trendwende der Aktie nach dem Blutbad der vergangenen Monate. Nahezu sämtliche chinesischen Technologieaktien waren unter massiven Verkaufsdruck geraten. Grund waren regulierende Eingriffe der chinesischen Regierung. So etwas kommt natürlich - speziell an der Wall Street - nicht besonders gut an.

So lange der Titel nun nicht wieder unter eben dieses Zwischentief abrutscht, stehen die Chancen nicht schlecht für eine größere Erholungsbewegung bei diesem spekulativen Techwert.

Fazit: Ein Tagesschluss oberhalb der kurzfristigen Abwärtstrendlinie würde ein prozyklisches Kaufsignal generieren. In dem Falle hätte der Wert kurzfristig Luft auf der Oberseite in den Bereich des EMA50 im Tageschart knapp oberhalb der 11 USD-Marke.

Iqiyi Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)