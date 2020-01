Irak: EU-Botschafter Huth warnt vor Stellvertreterkrieg

BAGDAD (dpa-AFX) - Der EU-Botschafter im Irak hat nach den iranischen Raketenangriffen auf vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Land vor einem Stellvertreterkrieg gewarnt. "Der Irak verdient es nicht, Opfer eines Stellvertreterkrieges zu werden!", twitterte der Deutsche Martin Huth in der Nacht zum Mittwoch. Mit den Angriffen verletze der Iran die Souveränität des Irak. Zuvor habe der Irak bereits einen Bruch seiner Souveränität beklagt, als die USA den iranischen Top-General Ghassem Soleimani bei einem Luftangriff in Bagdad töteten.

Am Mittwoch sollten die EU-Kommissare zu einer Sondersitzung wegen der eskalierenden Krise im Irak und im Iran zusammenkommen. Am Freitag ist zudem ein Krisentreffen der EU-Außenminister geplant. Zuvor hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in dem Konflikt vor einer "Spirale der Gewalt" gewarnt und zur Zurückhaltung aufgerufen./jot/DP/zb