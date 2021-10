Iraker haben wenig Interesse an Parlamentswahl

Bagdad (Reuters) - Bei der Parlamentswahl im Irak zeichnet sich eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen seit der Einführung der Demokratie vor 18 Jahren ab.

Nach Angaben von Vertretern der Wahlbehörden waren bis zum Mittag landesweit lediglich 19 Prozent der Stimmbberechtigten in die Wahllokale gekommen. Diese schlossen um 17.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Abschließende Angaben zur Wahlbeteiligung wurden in der Nacht zum Sonntag und erste Auszählungsergebnisse am Montag erwartet. Bei der vorausgegangenen Wahl im Jahr 2018 hatten 44,5 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben.

Mehr als 160 Parteien und über 3200 Kandidaten bewarben sich nach Angaben der Wahlkommission um 329 Abgeordnetensitze. Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten für mehr Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen um mehrere Monate vorgezogen. Die teils gewaltsam niedergeschlagenen Demonstrationen hatten sich gegen die herrschende Elite gerichtet, die bei vielen Irakern als korrupt gilt. Als Reaktion auf die Proteste wurde ein neues Wahlgesetz verabschiedet, das unabhängigen und reformorientierten Kandidaten bessere Chancen einräumen soll.

Viele Iraker wollten der Wahl dennoch fernbleiben. Sie glauben nicht, dass das nach der US-Invasion im Jahr 2003 eingeführte demokratische System funktioniert. Mit einer grundlegenden Änderung der Machtverteilung wird daher nicht gerechnet. Als Favorit gilt die von dem Prediger Moktada al-Sadr angeführte schiitische Strömung. Daneben wird mit einem starken Abschneiden des anderen großen schiitischen Blocks gerechnet, der dem Iran nahesteht.