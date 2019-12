Irakische Miliz droht USA mit Vergeltung für Luftangriff

Bagdad (Reuters) - Nach den US-Luftangriffen auf ihre Stellungen im Irak und in Syrien droht die Kataib Hisbollah mit Vergeltung.

Die US-Streitkräfte im Irak müssten mit massiven Attacken rechnen, sagte der ranghohe Kommandeur Dschamal Dschaafar Ibrahimi am Sonntagabend. Der Iran, der die von den USA attackierte Miliz sowie die schiitische Hisbollah im Libanon unterstützt, verurteilte am Montag den Luftangriff als Terrorismus. Die Hisbollah kritisierte in Beirut, die USA nähmen im Irak Gruppen ins Visier, von denen sie Unterstützung im Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz erhalten hätten.

Das US-Militär hatte am Sonntag nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums "defensive Angriffe" gegen drei Standorte der Kataib Hisbollah ausgeführt. Die USA machen die Miliz für einen Raketenangriff in der Nähe der nordirakischen Ölstadt Kirkuk verantwortlich, bei dem am Freitag ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten sowie zwei irakische Sicherheitskräfte verletzt wurden.

Beim US-Angriff wurden nach Angaben irakischer Sicherheitskreise und Milizen mindestens 25 Kämpfer getötet und 55 verletzt. "Das Blut der Märtyrer wird nicht vergeblich vergossen sein", sagte Milizen-Kommandeur Ibrahimi, der auch unter seinem Kampfnamen Abu Mahdi al-Mohandes bekannt ist. Er ist ein führender Kommandeur der irakischen Volksmobilmachungskräfte, einer Dachorganisation meist schiitischer Milizen, die vom Iran unterstützt werden. Diese Organisation wurde formell in die irakischen Streitkräfte integriert. Mohandes hat die Kataib Hisbollah gegründet und ist einer der mächtigsten Verbündeten des Irans im Nachbarland Irak.