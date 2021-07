Iran: Atomkraftwerk soll nach technischem Defekt wieder am Netz sein

TEHERAN (dpa-AFX) - Das iranische Atomkraftwerk Buschehr im Süden des Landes soll nach einem technischen Defekt wieder am Netz sein. Aus technischen Gründen war das AKW letzten Monat abgeschaltet worden. Nun aber funktioniere der Hauptgenerator wieder und somit sei das Kraftwerk ab Samstag wieder am Netz und betriebsbereit, sagte ein Sprecher der Energieorganisation Tawanir am Samstag laut Nachrichtenagentur IRNA.

Es wird vermutet, dass die technischen Probleme auch mit fehlenden Ersatzteilen zusammenhängen könnten. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Probleme im AKW Buschehr, das ein Gemeinschaftsprojekt mit Russland ist. Insbesondere seit der durch US-Sanktionen verstärkten Wirtschaftskrise im Land wurde mehrmals berichtet, dass die Betreiber der Anlage finanziell nicht in der Lage seien, Ersatzteile aus Russland zu kaufen.

Das AKW in der Hafenstadt Buschehr - das einzige im Land - ist international geduldet, weil es lediglich für zivile Zwecke genutzt wird, das Uran aus Russland kommt und weil es unter Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA steht.