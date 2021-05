Iran bestätigt Gespräche mit Erzrivale Saudi-Arabien

Dubai (Reuters) - Der Iran hat erstmals Gespräche mit seinem Erzrivalen Saudi-Arabien bestätigt und sein Bemühen um eine Lösung der Probleme zwischen beiden Staaten zugesichert.

"Die Deeskalation der Spannungen zwischen den beiden muslimischen Ländern in der Region am Persischen Golf liegt im Interesse beider Nationen und der Region", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Said Chatibsadeh, auf der wöchentlichen im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Die iranische Regierung warte das Ergebnis der Gespräche ab. Der Iran begrüße eine Lösung der Probleme zwischen beiden Staaten, sagte Chatibsadeh. "Wir werden diesbezüglich unsere größten Anstrengungen unternehmen."

Ein führender Vertreter des saudiarabischen Außenministeriums hatte bereits vergangene Woche erklärt, die Gespräche zwischen beiden Staaten zielten auf einen Abbau der Spannungen. Es sei aber zu früh, um über ein Ergebnis zu sprechen, sagte Rajed Krimli, der im Außenministerium in Riad die Abteilung Politikplanung leitet. Insidern zufolge gab es bereits zwei Gesprächsrunden.

2016 hatten beide Staaten ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Das erzkonservative sunnitische Königreich Saudi-Arabien und der Iran, der sich als Schutzmacht der Schiiten begreift, ringen seit Jahren um die Vormachtstellung in der Region. Sie liefern sich Stellvertreter-Kriege in einem Gebiet, das vom Jemen über Syrien bis zum Irak reicht. Sunniten und Schiiten, die beiden größten Gruppen unter den muslimischen Glaubensrichtungen, bekämpfen sich immer wieder.

Die Wahl des Demokraten Joe Biden zum US-Präsidenten hat die Gemengelage im Nahen Osten verändert. So will Biden zurück zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran, das sein Vorgänger Donald Trump 2018 einseitig aufgekündigt hatte. Zudem hat Biden Saudi-Arabien, einen engen Verbündeten der USA, aufgefordert, den Krieg gegen die schiitischen, vom Iran unterstützten Huthi-Milizen im Jemen zu beenden. Andererseits hat die Regierung in Teheran mehreren Insidern zufolge zugesagt, sie werde ihren Einfluss geltend machen und die Huthi dazu bewegen, ihre Angriffe auf Saudi-Arabien zu beenden.