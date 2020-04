Iran bestellt nach Trumps Drohungen Schweizer Botschafter ein

TEHERAN (dpa-AFX) - Wegen der Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen iranische Militärschiffe hat der Iran den Schweizer Botschafter in Teheran einbestellt. "Dem Botschafter wurde mitgeteilt, dass der Iran die feindseligen und bedrohlichen Aussagen des US-Präsidenten scharf verurteile und jeglichen Angriff der USA am Persischen Golf erwidern werde", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Donnerstag. Die Schweiz vertritt die diplomatischen Interessen der USA im Iran, da Teheran und Washington seit mehr als 40 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr haben.

Trump hatte am Mittwochabend (Ortszeit) im Weißen Haus gesagt, das US-Militär werde im Fall gezielter Störungen durch iranische Patrouillenboote die Schiffe versenken. Die USA würden sich unter seiner Führung Provokationen des Irans wie jüngst im Persischen Golf nicht gefallen lassen. Eine Woche zuvor hatte die US-Marine erklärt, elf Boote der Iranischen Revolutionsgarden hätten sich wiederholt "gefährlich" und "provozierend" US-Kriegsschiffen genähert. Die USA haben die Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft.

Mussawi forderte die USA auf, die Vorschriften der internationalen Schifffahrt zu respektieren und einzuhalten. Außerdem solle Trump seine Soldaten lieber im eigenen Land im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen, als sich im Ausland auf "Abenteuer" einzulassen, fügte der Sprecher nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna hinzu.

Auch Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies die Drohung Trumps zurück. "Die US-Soldaten haben an einem Ort, der 7000 Meilen von ihrem Zuhause entfernt ist, nichts zu suchen", twitterte Sarif am Donnerstag. Die USA sollten die iranische Marine am Persischen Golf nicht provozieren, warnte der iranische Chefdiplomat./fm/DP/eas