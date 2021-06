Iran - Kein unüberwindbaren Hindernisse bei Atomgesprächen

Dubai (Reuters) - Nach iranischer Darstellung gibt es bei den internationalen Verhandlungen über eine Wiederaufnahmen des Atomabkommens keine unüberwindbaren Hindernisse.

"Die Gespräche in Wien stecken nicht in einer Sackgasse", sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Man sei an den Punkt angelangt, wo noch einige wenige zentrale Fragen gelöst werden müssten. "Viele Einzelheiten müssen berücksichtigt werden, aber keines dieser Hindernisse ist unüberwindbar." Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) hatte am Montag fehlende Informationen zur Herkunft von Uran-Spuren bemängelt, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Bericht der UN-Behörde meldete.

Das 2015 geschlossene Atomabkommen steht auf der Kippe, seit die USA es 2018 unter Ex-Präsident Donald Trump einseitig aufkündigten und wieder Sanktionen gegen den Iran in Kraft setzten. Die Regierung in Teheran zog sich ihrerseits schrittweise von ihren Verpflichtungen zurück. Trumps Nachfolger Joe Biden hat Interesse an einem Wiedereinstieg signalisiert. Er fordert jedoch, dass der Iran seine Auflagen wieder erfüllt.