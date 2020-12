Iran nennt Raketenprogramm nicht verhandelbar - "und Biden weiß das"

Dubai (Reuters) - Vor dem Machtwechsel in den USA hat der Iran Verhandlung mit der zukünftigen Regierung in Washington über sein Raketenprogramm ausgeschlossen.

Die USA hätten monatelang versucht, die Frage der Raketen mit dem Atomstreit zu verknüpfen, sagte Präsident Hassan Ruhani am Montag. "Das wurde zurückgewiesen - und Herr Biden weiß das sehr gut", erklärte Ruhani mit Blick auf den designierten US-Präsidenten Joe Biden. Dieser hat eine Rückkehr der USA zum internationalen Atomabkommen nicht ausgeschlossen und angedeutet, dass dem umfassende Gespräche über die Raketenentwicklung der islamischen Republik und ihr Vorgehen in der Region folgen könnten. Biden wird am 20. Januar vereidigt.

Der Iran verfügt über eines der größten Raketenprogramme in der Region und bezeichnet es als wichtigen Teil einer Abschreckungs- und Vergeltungsstrategie. Der Westen sieht darin dagegen eine Bedrohung der regionalen Stabilität und potenzielle Trägersysteme für Kernwaffen. Die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA verschlechterten sich 2018 zusätzlich, als Präsident Donald Trump einseitig das Atomabkommen kündigte, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Trump versuchte anschließend durch Sanktionen, den Iran zu Zugeständnissen beim Atom- und Raketenprogramm sowie die Unterstützung örtlicher Milizen zu zwingen.