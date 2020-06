Iran: Zahl der Corona-Infizierten auf über 200 000 gestiegen

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten auf mehr als 200 000 gestiegen. Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums gab am Freitag bekannt, dass seit dem Ausbruch der Pandemie Ende Februar insgesamt 200 262 Iraner sich mit Corona nachweislich infiziert haben. Im selben Zeitraum seien 9392 an dem Virus gestorben, 120 alleine in den letzten 24 Stunden, sagte die Sprecherin Sima Lari im Staatsfernsehen.

Im Iran sind die Fallzahlen in den letzten Tagen wieder drastisch gestiegen. Für Experten sind die Lockerungen der letzten Wochen der Hauptgrund für den erneuten Anstieg. Seit Ende Mai haben fast alle Branchen ihre Arbeit wieder aufgenommen. Dies hat auch dazu geführt, dass laut Gesundheitsministerium sich nur noch ein Drittel der 82 Millionen Iraner an die Hygienevorschriften halten.

Präsident Hassan Ruhani steht wegen seiner Lockerungspolitik stark in der Kritik. Dennoch will er vorerst seiner Linie treu bleiben. Als Präsident müsse er, nach eigenen Worten, sowohl an die Gesundheit als auch die Geldbörsen der Menschen denken.