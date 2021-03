Irans Außenminister - Zeit für Rückkehr der USA zum Atomabkommen wird knapp

Paris (Reuters) - Der Iran macht zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens Druck.

Wegen der bevorstehenden Präsidentenwahl im Iran am 18. Juni werde die Zeit für eine Rückkehr der USA knapp, sagte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Montag bei einer Veranstaltung des Zentrums für Europapolitik. Nach der Wahl werde es eine fast sechsmonatige Wartefrist geben, die Gespräche erst wieder zum Ende des Jahres erlaube. "Die Europäer sind an Kompromisse gewöhnt. Der Iran und die USA nicht." Jetzt sei es an der Zeit, zu entscheiden, ob beide Kompromisse eingehen und zum Atomabkommen zurückkehren wollten oder beide wieder ihre eigenen Wege verfolgten.

Sarif warf der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden vor, nicht anders gehandelt zu haben als die Vorgängerregierung von Donald Trump. Biden hat Interesse an einer Rückkehr zu dem Atomabkommen signalisiert, erwartet dafür jedoch ein Entgegenkommen des Iran. Der Iran wiederum verlangt zunächst eine Aufhebung der Sanktionen, die Trump wieder einsetzte, nachdem er den 2015 geschlossenen Pakt 2018 einseitig aufkündigte. Im Gegenzug hatte der Iran damit begonnen, seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen schrittweise zurückzuschrauben.