Irans Unterhändler für Atom-Gespräche sondiert in Berlin

Berlin (Reuters) - Der iranische Chefunterhändler für das Atomprogramm, Ali Bagheri Kani, hat am Mittwoch Gespräche mit der Bundesregierung in Berlin geführt.

Das bestätigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Er habe am Dienstag Paris besucht und werde am Donnerstag nach London reisen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind die europäischen Unterzeichner des internationalen Atomabkommens mit dem Iran. Die internationalen Verhandlungen zur Wiederbelebung des Abkommens sollen Ende des Monats wieder in Wien aufgenommen werden. "Wir erwarten, dass Iran mit konstruktiver Haltung teilnimmt", sagte Außenamtssprecherin Andrea Sasse. EU-Diplomaten hatten darauf verwiesen, dass man trotz der Besuche keine Bilateralisierung der Atomgespräche hinnehmen werde.

Die USA waren einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatten wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Regierung in Teheran begann daraufhin, gegen die Auflagen zu verstoßen. Unter Präsident Joe Biden haben sich die USA offen für eine Neuauflage des Abkommens von 2015 gezeigt, das verhindern soll, dass der Iran an Kernwaffen gelangt. Der Iran hat erklärt, keine Atombombe bauen zu wollen. Nach den iranischen Präsidentschaftswahlen waren die Gespräche in Wien unterbrochen worden.