Ire Donohoe wird Chef der Eurogruppe, Tech-Werte mit Rekordständen

Der irische Finanzminister löst Mario Centeno an der Spitze der Eurogruppe ab. In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen immer weiter. Das belastet Dow Jones und Dax, treibt aber die Technologie-Werte an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007203275, US2605661048, US6311011026,