IRHYTHM - 50%-Rally seit der Erstvorstellung im Dezember

Der Hinweis auf eine Trading-Chance in der PLUS-Analyse vom 16. Dezember kam genau rechtzeitig, die iRhythm-Aktie startete direkt am EMA-Sprungbrett die erwartete Aufwärtswelle. Doch was macht das in Deutschland weitgehend unbekannte Unternehmen überhaupt? iRhythm Technologies ist ein Hersteller von elektronischen Hautpflastern. Mit dieser tragbaren EKG-Biosensortechnologie können Patienten mit einem Risiko für Herzrhythmusstörungen 14 Tage lang durchgehend per cloudbasierter Datenanalyse überwacht werden, Ärzte und Kliniken haben durchgehend Zugriff auf die Daten. Gestern kletterte der Wert hochdynamisch über die wichtige Hürde bei 125 - 128 USD, womit ein neues Kaufsignal aktiviert wird.

Weitere Aufwertung möglich

Im bullischen Szenario etabliert sich die Aktie oberhalb der zentralen Hürde bei 125 - 128 USD, wobei im Rahmen von Pullbacks auch ein kurzfristiges Unterschreiten dieses Preisbereichs zulässig ist. Eine weitere Rallybewegung bis 207 - 210 USD und später zum Allzeithoch bei 286,19 USD bleibt das Idealszenario.

Weiterhin bleiben die beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 wichtige Unterstützungselemente, die nicht nachhaltig unterschritten werden sollten. Konkrete Verkaufssignale entstehen aber erst unterhalb von 85 USD. Dann drohen Abgaben bis 77 USD und zum Support bei 67 - 68 USD.

Fazit: Mit der laufenden Ausbruchsbewegung werden weitere eröffnet sich der Wert für die kommenden Monate weiteres Rallypotenzial. Prozyklische Trader könnten hier neue Chancen wittern.

iRhythm Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)