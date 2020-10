IRIS Software Group übernimmt das Schulverwaltungssystem iSAMS

Die Gruppe erweitert ihre Präsenz im Bildungswesen in Großbritannien, den USA und auf internationalen Märkten

Die IRIS Software Group, eines der größten privaten Softwareunternehmen Großbritanniens, meldet heute die Übernahme von iSAMS, einem führenden, vollständig integrierten Online-Schulverwaltungssystem.

Eng an der Vision der Gruppe orientiert, der zuverlässigste Anbieter einsatzkritischer Software und Dienstleistungen zu sein, soll iSAMS das Bildungsportfolio von IRIS erweitern. iSAMS beliefert über 500 unabhängige Schulen in Großbritannien und mehr als 500 internationale Schulen in 80 Ländern mit Managementinformationssystemen (MIS).

IRIS möchte im Zentrum des Schulmanagements dafür sorgen, dass Verantwortliche im Bildungswesen den gesetzlichen Änderungen begegnen können, das Schulmanagement im Einsatz für den Erfolg durch die Automatisierung alltäglicher und komplexer betrieblicher Aufgaben rationalisieren und es Mitarbeitern, Eltern und Schülern ermöglichen, wichtige Informationen auszutauschen und wertvolle Beziehungen aufzubauen, und setzt iSAMS zur Ergänzung dieses Ziels ein.

Kevin Dady, Executive Chairman der IRIS Software Group, sagte: „Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, im Rahmen unserer Wachstumsstrategie sowohl im Inland als auch international zu expandieren.

Im Inland wird es für Schulen nicht nur immer wichtiger, auf eine SaaS-Umgebung für Finanzen, Personalwesen und Gehaltsabrechnung umzustellen, sondern auch den Kontakt mit den Eltern zu vertiefen, detailliertere Berichte zu erstellen und effizientere, papierlose Verwaltungssysteme zu schaffen.

Das Erbe von IRIS wird in Kombination mit den über 11.000 schulischen Abnehmern, Investitionen in Cloud-Technologie und der Branchenexpertise dazu beitragen, iSAMS in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“

Alastair Price, Managing Director von iSAMS, kommentierte: „IRIS teilt unsere Vision für die nächste Wachstumsphase. Aufgrund seiner Erfolge auf dem Bildungsmarkt ist das Unternehmen der ideale Partner. Die Unterstützung für Management und seine Kultur ergänzt das nächste Kapitel der Geschichte von iSAMS. Wir freuen uns, dass IRIS in das Geschäft investiert und damit unser Bekenntnis zu einem ausgezeichneten Kundenservice weltweit verstärkt.“

Das webbasierte Managementinformationssystem iSAMS bietet allen an schulischen Angelegenheiten Beteiligten, angefangen bei Datenadministratoren und Mitarbeitern bis hin zu Schülern und Eltern, verschiedene Berichts- und Engagement-Tools. Diese Module steuern jeden Aspekt der Verwaltung und unterstützen Schulen somit bei einer effizienten Arbeit, darunter Aufnahmen, Berichterstattung und Nachverfolgung in Schulen, Prüfungen, Wohlbefinden, Kommunikation, Personalwesen, Gebührenabrechnung und Buchhaltung.

Über die IRIS Software Group

Die IRIS Software Group ist eines der größten privaten Softwareunternehmen Großbritanniens. Sie verfolgt das Ziel, Prozesse zu vereinfachen und es Mitarbeitern in Unternehmen und Schulen zu ermöglichen, sich ausschließlich auf die Arbeit zu konzentrieren.

IRIS bietet Softwarelösungen und Dienstleistungen für Finanz-, Personal- und Lohnbuchhaltungsteams, Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsprüfungsfirmen, die ihnen bei der Einhaltung von Vorschriften, Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren helfen. Durch die Vereinfachung, Automatisierung und Bereitstellung von Einblicken in alltägliche, unternehmenskritische Aufgaben für Organisationen jeder Art und Größe sorgt IRIS dafür, dass die Kunden mit Sicherheit und Zuversicht nach vorn blicken können.

Von den mehr als 120.000 britischen und internationalen Kunden von IRIS haben 80 % eine Betriebszugehörigkeit von mindestens fünf Jahren. IRIS ist der größte Anbieter, der im Auftrag von Dritten Online-Einreichungen bei britischen Behörden durchführt. Für die Bezahlung von rund 20 % der britischen Arbeitskräfte werden die Lohn- und Gehaltsabrechnungsangebote und zur Verwaltung von mehr als 850.000 britischen Mitarbeitern werden HR-Lösungen von IRIS eingesetzt. Über 11.000 britische Schulen und Bildungseinrichtungen nehmen IRIS in Anspruch und vier Millionen Eltern und Erziehungsberechtigte nutzen IRIS-Apps, um mit der Schule ihrer Kinder in Kontakt zu treten. Jährlich werden 300 Millionen Nachrichten zwischen Schulen und Eltern ausgetauscht und monatlich werden Transaktionszahlungen im Wert von über 15 Millionen Pfund abgewickelt. IRIS ist im Sunday Times PwC Top Track 250 und im Megabuyte50 aufgeführt.

Um zu erfahren, wie IRIS Organisationen hilft, die Dinge jedes Mal gleich beim ersten Mal richtig zu machen, besuchen Sie www.iris.co.uk.

