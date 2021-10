Irland wird globaler Steuerreform womöglich doch noch zustimmen

Dublin/Luxemburg (Reuters) - Irland schließt sich womöglich doch noch den Plänen für eine globale Steuerreform an.

Mehrere Vertreter der Regierung in Dublin betonten am Montagabend, aktualisierte Texte der Industriestaaten-Organisation OECD zum Thema würden viele Bedenken Irlands aufnehmen. Noch seien aber weitere Gespräche nötig.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte am Dienstagmorgen in Luxemburg, das Projekt mache Fortschritte. Es sei damit zu rechnen, dass auf internationaler Ebene noch im Oktober endgültig grünes Licht für das Vorhaben gegeben werde. Dann sollen auch wichtige Details geklärt sein, nachdem im Sommer bereits das Grundgerüst abgesegnet wurde. In der EU sind neben Irland auch Ungarn und Estland skeptisch. Gentiloni sagte, dies sei im Fluss. Die Länder müssten sich aber selbst dazu äußern.

Unter dem Dach der OECD streben knapp 140 Länder eine Steuerreform mit zwei Säulen an - einer globalen Mindeststeuer und einer neuen Form der Besteuerung digitaler Dienstleistungen. Für die Mindeststeuer sind mindestens 15 Prozent vorgesehen, außerdem sollen Schwellenländer mehr Steuereinnahmen abbekommen. Großen Internet-Konzernen wie Amazon und der Google-Mutter Alphabet wird vorgeworfen, durch geschickte Gewinnverlagerungen vergleichsweise wenig Steuern zu zahlen. Weil sie zugleich die Gewinner der Corona-Krise sind, wird dies in vielen Ländern als unsolidarisch gewertet.

Irland lockt mit einer Unternehmensbesteuerung von 12,5 Prozent viele international agierende Konzerne an, die Einnahmen aus Patenten oder Software-Lizenzen auf die Insel verlagert haben. Irlands Finanzminister Paschal Donohoe hatte zuletzt gesagt, sein Land werde die Pläne wahrscheinlich mittragen, sollte die Reform "Gewissheit und Stabilität" bringen. "Wir machen einige Fortschritte", sagte er am Montag in Luxemburg. Es müsse aber noch weitere Gespräche mit der OECD und der EU-Kommission geben, was auch geschehe.

Der irische Vize-Ministerminister Leo Varadkar sagte dem Sender RTE, ein überarbeiteter Text der OECD, der Ende der Woche beschlossen werden soll, gehe auf viele, wenn nicht sogar alle Bedenken der Iren ein. Mit der Unterstützung der Iren würde das internationale Projekt noch einmal einen Schub bekommen. Donohoe sagte, er werde das Kabinett des Landes am Donnerstag über den aktuellen Stand informieren.

US-Präsident Joe Biden betonte in einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bedeutung fairer Wettbewerbsbedingungen im internationalen Steuersystem, wie das US-Präsidialamt mitteilte. Es wird damit gerechnet, dass die OECD-Steuerpläne spätestens Ende des Monats bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Rom abgesegnet werden.