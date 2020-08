IRW-News: Aben Resources Ltd.: Aben Resources beginnt mit Bohrprogramm auf Goldprojekt Forrest Kerr im Goldenen Dreieck in British Columbia

IRW-PRESS: Aben Resources Ltd.: Aben Resources beginnt mit Bohrprogramm auf Goldprojekt Forrest Kerr im Goldenen Dreieck in British Columbia

19. August 2020, Vancouver, BC, Kanada - Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCBB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (Aben oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es mit den Bohrungen auf dem Goldprojekt Forrest Kerr im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia begonnen hat. Das Bohrprogramm soll ein neues Gebiet mit hochgradigen Oberflächenproben aus Ausbissen testen.

HÖHEPUNKTE DES PROGRAMMS

- Hochgradige Oberflächenproben ergaben Werte von 10,0 bis 43,4 g/t Au (Gramm pro Tonne), 29,2 bis 46,0 g/t Ag und 1,3 bis 4,6% Cu in zahlreichen Gesteinsproben aus Ausbissen.

- Der mineralisierte Horizont aus Bohrloch FK-53 ergab durchschnittlich 1,2 g/t Au, 2,4 g/t Ag und 0,3 % Cu über 19,0 m) und liegt 110m direkt unterhalb des Gebiets mit den hochgradigen Oberflächenproben.

- Die Bohrungen zielen auf potenziellen Verwerfungsversatz der Zone North Boundary ab.

Erste Bohrziele

Anfangs wird der Schwerpunkt auf dem West Bank des Boundary Valley, ungefähr 500m südlich der hochgradigen mineralisierten Zone auf North Boundary liegen. Dieses Gebiet beherbergt einen 300 Meter langen Korridor aus polymetallischer Mineralisierung, die Goldwerte von 10,0 bis 43,4 g/t Au (Gramm pro Tonne), 29,2 bis 46,0 g/t Ag und 1,3 bis 4,6% Cu in zahlreichen Gesteinsproben aus Ausbissen ergeben hat. Bohrloch FK19-53 durchteufte einen mineralisierten Horizont 110m direkt unterhalb dieser Oberflächenproben, die durchschnittlich 1,2 g/t Au, 2,4 g/t Ag und 0,3 % Cu über 19,0m ergaben und die Kontinuität der Mineralisierung über eine große vertikale Strecke zeigen. Die Au-Ag-Cu-Mineralisierung und die Alteration, die in Bohrloch FK19-53 zu sehen sind, erinnern stark an die Mineralisierung, die Aben zuvor auf der hochgradigen Zone North Boundary entdeckt hat.

- 38,7 g/t Au über 10,0m ab 114,0-124,0m einschließlich 331,0 g/t Au über 1,0m aus Bohrloch FK18-10. Ebenfalls 22,0 g/t Au, 22,4 g/t Ag über 4,0m ab 84,0-88,0m

- 6,7 g/t Au, 6,4 g/t Ag und 0,9% Cu über 10,0m, einschließlich 18,9 g/t Au, 16,6 g/t Ag und 2,2% Cu über 3,0m in Bohrloch FK17-04

- 21,5 g/t Au, 28,5 g/t Ag und 3,1% Cu über 6,0m aus Bohrloch FK17-05

Anzumerken ist, dass dieser mineralisierte Korridor sich westlich der Verwerfung Nelson Creek befindet, von der man früher dachte, sie würde die polymetallische Mineralisierung, die östlich der Verwerfung Nelson Creek auf North Boundary gefunden wurde, abschneiden. Eine große und ungetestete magnetische Anomalie befindet sich 190m westlich des mineralisierten Trends in einem schuttbedeckten Gebiet mit wenigen Ausbissen. Die übereinstimmende magnetische Anomalie ergibt zusammen mit der bestätigten früheren Edelmetallmineralisierung sowohl in den Ausbissen als auch im Bohrkern aus diesem Gebiet ein überzeugendes Ziel, das im Laufe dieser Saison weiter exploriert wird.

Projekt Forrest Kerr:

Das Projekt Forrest Kerr besteht aus 4 separaten Claimblöcken mit 56 Mineralclaims (23.397 ha) und ist zu 100% im Besitz von Aben Resources. Zahlreiche interessante Gebiete wurden identifiziert seit Aben 2016 mit der systematischen Exploration begann. Bis heute wurden von Aben insgesamt 70 Bohrlöcher (21.968m/72.055) niedergebracht. Das Boundary Valley beherbergt wichtige Goldmineralisierungen an der Oberfläche und komplexe Strukturabschnitte, was beides Indikatoren für eine potenzielle Entdeckung weiterer hochgradiger Goldmineralisierungen unterhalb der Oberfläche sind.

Cornell McDowell, P.Geo., V.P. of Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Aben Resources:

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung von Projekten mit Fokus auf Goldvorkommen in den kanadischen Provinzen British Columbia und Yukon beschäftigt. Aben ist ein finanzkräftiges Junior-Explorationsunternehmen.

