IRW-PRESS: Aberdeen International Inc.: T2M Global, Technologie-Partner von Aberdeen International (TSX:AAB, F:A8H, OTC:AABVF) wurde vom US-Energieministerium für den Einsatz der AES-100-Technologie ausgewählt, um den neuen 50-Milliarden-Dollar-Markt für die Umwandlung von Synthesegas in Wasserstoff zu erschließen

Toronto, Kanada - 15. April 2021 - Aberdeen International Inc. (Aberdeen oder das Unternehmen) (TSX: AAB, FWB: A8H, OTC:AABVF) freut sich, über die neuen Entwicklungen in Zusammenhang mit seiner jüngsten Übernahme der Firma AES-100 Inc. von T2M Global zu berichten (siehe Pressemeldungen vom 1. Februar 2021, 11. Februar 2021, 3. März 2021, 10. März 2021 und 8. April 2021).

AES-100 ist vom US-Energieministerium (DOE) für den Einsatz bei Hawaii Gas ausgewählt worden, um die allgemeine Effizienz der Produktion von synthetischem Erdgas (SNG) und die Gewinnung von reinem (brennstoffzellenfähigem) Wasserstoff aus einem Synthesegas-Abfallstrom mit geringer Reinheit zu verbessern. Die erwarteten Vorteile sind (a) eine Verbesserung der Produktionskosten von Erdgas für Hawaii Gas; (b) eine reduzierte CO2-Bilanz; und (c) eine neue Einnahmequelle aus dem Verkauf von Wasserstoff in schnell wachsenden Märkten für kohlenstoffarme Brennstoffe und industrielle Anwendungen.

Der President von T2M Global, Pinakin Patel, erklärte: Hawaii hat die höchsten Strompreise in den USA (30 bis 40 Cents/kWh). Die Rückgewinnung von Wasserstoff aus sogenanntem stranded, verdünntem Synthesegas kann Hawaii Gas neue Einnahmen in Millionenhöhe bescheren und das Unternehmen stromunabhängig machen. Außerdem wird es den dringend benötigten Wasserstoff für eine wachsende Flotte von Brennstoffzellenfahrzeugen auf Hawaii sowie für Gabelstapler der Firma Plug Power Inc. liefern."

Es wird erwartet, dass das Projekt einen Weg für AES-100 ebnet, um den weltweiten Markt für die Umwandlung von verdünntem Synthesegas in Wasserstoff mit einem Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar zu erschließen: Hawaii Gas produziert derzeit Erdgas durch das Cracken von Naphtha (ein Erdölderivat); das Erdgas wird dann von über 1 Million Kunden zum Heizen, Kochen und für Energiezwecke verbraucht. Bei der Produktion von Erdgas entsteht ein Abfallstrom mit geringem Wasserstoffgehalt (Synthesegas). Durch den Einsatz der modularen AES-Technologie, die hochreinen Wasserstoff mit Hilfe eines elektrochemischen Prozesses selektiv aus diesem Abfallstrom abtrennt, wird Hawaii Gas in der Lage sein, eine neue Einnahmequelle zu erschließen und gleichzeitig die Qualität, Energie- und Emissionsintensität der bestehenden Erdgasproduktion zu verbessern.

Das vom DOE geförderte Projekt soll die Leistungsfähigkeit von AES-100 als skalierbare Lösung unter Beweis stellen, um nicht nur den Wirkungsgrad der Anlagen und die CO2-Bilanz zu verbessern - in einer Zeit, in der der Energiesektor unter wachsendem Druck zur Dekarbonisierung steht - sondern auch das Produktangebot auf den prognostizierten 2,5 Billionen Dollar schweren Wasserstoffmarkt auszurichten.

ÜBER ABERDEEN INTERNATIONAL INC.

Aberdeen International ist eine globale Rohstoff-Beteiligungsgesellschaft und Handelsbank, die sich auf Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in den Bereichen seltene Metalle und erneuerbare Energien konzentriert. AES-100 Inc., eine Portfoliobeteiligung von Aberdeen, besitzt die exklusiven Rechte und das gesamte geistige Eigentum an T2M Globals Advanced Electrolyzer System (AES-100) zur Herstellung von Wasserstoff aus verdünntem Synthesegas.

