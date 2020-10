IRW-News: Adastra Labs Holdings Ltd.: Adastra verdreifacht seine Kapazität mit Inbetriebnahme eines industrielles Kryo-Ethanol-Systems

IRW-PRESS: Adastra Labs Holdings Ltd.: Adastra verdreifacht seine Kapazität mit Inbetriebnahme eines industrielles Kryo-Ethanol-Systems

LANGLEY, BC / 2. Oktober 2020 - Adastra Labs Holdings Ltd. (CSE: XTRX) (FRANKFURT: D2EP) (Adastra), ein vom Gesundheitsministerium Health Canada lizenzierter Anbieter von Verarbeitungs- und Analysedienstleistungen für den Cannabissektor, freut sich, bekannt zu geben, dass die Installation seines Kryo-Ethanol-Extraktionssystems von Evolved Extraction Solutions (Evolved) abgeschlossen und seine Inbetriebnahme eingeleitet wurde.

Wir freuen uns, die Installation eines hochleistungsfähigen Kryo-Ethanol-Extraktionssystems von Evolved Extraction Solutions bekannt zu geben. Mit dem industriellen EV-MASS-Kryo-Ethanol-Extraktionssystem kann Adastra seine Kapazität bei der Produktion von Cannabisöl verdreifachen, welches dann weiter zu Cannabisdestillat veredelt werden kann, meint Andy Hale, CEO von Adastra.

Abbildung 1. Installiertes Kryo-Ethanol-Extraktionssystem in der Anlage von Adastra

Das Team von Evolved zeichnete für die Bereitstellung der Gerätschaften und ihre Installation verantwortlich; unterstützt wurde es dabei vom Hersteller des Yellowstone-Fallfilmverdampfers. Durch die Kombination des EV-MASS-Kryo-Ethanol-Systems mit der hochleistungsfähigen Ethanol-Rückgewinnungsanlage von Yellowstone verkürzt sich die Zeit zur Herstellung großer Mengen Cannabisöl, die anschließend durch eine molekulare Destillation zu THC-Destillat mit hohem Wirkungsgrad weiterverarbeitet werden.

Die Inbetriebnahme und die Schulung des Personals zur Bedienung des EV-MASS-Kryo-Ethanol-Systems wurden aufgenommen, wobei die vollständige Betriebskapazität in den kommenden Wochen erreicht werden soll, um sicherzustellen, dass das EV-MASS-System den Leistungsanforderungen entspricht. Das Kryo-Ethanol-Extraktionssystem ist in der Lage, 650 Kilogramm Cannabis- oder Hanf-Biomasse pro Tag zu verarbeiten, um winterisiertes (entwachstes) Cannabis- oder Hanföl zu produzieren.

Die integrierte EV-MASS-Lösung bietet einen optimierten Verfahrensablauf, der die Produktionskosten senken sollte. Der modulare Aufbau mit einfacher Installation ermöglicht es Adastra, seine Kapazität bei zunehmender Marktnachfrage einfach zu skalieren. Darüber hinaus entlastet das Kryo-Ethanol-System die CO2-Extraktionslinie von Adastra, sodass sie für die Herstellung anderer Konzentratprodukttypen eingesetzt werden kann. Außerdem verkürzt sich mit dem EV-MASS-System die für die Produktion von Cannabisöl erforderliche Zeit, sobald es vollständig in Betrieb genommen wurde.

Die Installation in der Anlage von Adastra war insofern innovativ, da wir hier neue Technologien integrieren konnten, um das Potenzial des Systems zu maximieren. Wir freuen uns sehr darauf, die Leistung dieser maßgeschneiderten integrierten EV-MASS-Lösung unter Beweis zu stellen. Nachdem wir nur wenige Minuten vom Standort von Adastra entfernt sind, kann das Team von Evolved fortlaufend Support-Leistungen bieten, um sicherzustellen, dass Adastra die Produktionsleistung und Effizienz erreicht, die für seine Betriebstätigkeit erforderlich sind, erklärt Adam Temple, CEO von Evolved Extraction Solutions.

Über Adastra Labs Holdings Ltd.

Adastra Labs Holdings Ltd. ist ein in British Columbia ansässiges Cannabisunternehmen mit Firmensitz in Langley. Am Standort befinden sich außerdem eine von Health Canada lizenzierte und dem Standard entsprechende Verarbeitungsanlage sowie ein Analyse- und Testlabor. Adastra ist in der Lage, Cannabisextrakte durch superkritische CO2-Extraktion und sekundäre Destillation herzustellen und während des Herstellungsverfahrens auch Qualitätskontrollen durchzuführen. Solche Extrakte können ganz einfach in Esswaren, Getränke, Cremes, Tinkturen, Vape-Kartuschen und andere Produkte integriert werden, die für den kanadischen Markt für medizinisches Cannabis und Cannabis als Genussmittel für Erwachsene bestimmt sind.

www.adastralabs.ca

Über Evolved Extraction Solutions

Evolved Extraction Solutions fertigt und vertreibt branchenführende modulare Verarbeitungsgeräte für Cannabis. Wir integrieren die EV-MASS-Ethanol-Extraktionsmodule in ein einziges, kundenspezifisches End-to-End-Verarbeitungssystem, das auf die spezifischen Ziele und das Anlagenlayout unserer Kunden zugeschnitten ist. Das Design unserer Vorzeige-Lösung, EV-MASS, ermöglicht eine vielseitige Konfiguration und vereinfacht die Installation in den Anlagen unserer Kunden. Als einziger Ansprechpartner für unsere Kunden erhalten wir eine ganzheitliche Einsicht in den gesamten Prozess und die Geschäftsziele des Kunden. Damit sind wir besser aufgestellt, um die Kunden auf ihrem einzigartigen Weg - von der Gründung, dem Betrieb bis hin zur Skalierung des Geschäfts - zu unterstützen. Wir haben Hunderte von Produkten auf Lager, die für den Betrieb einer kommerziellen Cannabisverarbeitungsanlage benötigt werden, und ermöglichen damit die Beschaffung aller Betriebsmittel bei einer vertrauenswürdigen Quelle. Durch dieses kundennahe (High Touch) Modell können wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser verstehen und in Folge ihren Betrieb optimieren und ihren Durchsatz schnell erhöhen, wenn sie mehr Kapazität benötigen. Hinter allem steht unser branchenführendes Leistungsversprechen, das Evolved Performance Promise, was bedeutet, dass unsere Arbeit nicht getan ist, bis unser Kunde seine Ziele erreicht hat. Zu den Kunden von Evolved zählen nun klein- und mittelständische Unternehmen und Geschäftskunden in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten.

Nähere Informationen über Evolved Extraction Solutions, erhalten Sie auf unserer Website unter: www.evolvedextraction.com

Andrew Hale

Chief Executive Officer

Adastra Labs Holdings Ltd.

Tel: (778) 715-5011

E-Mail: andy@adastralabs.ca

Stephen Brohman

Chief Financial Officer

Adastra Labs Holdings Ltd.

Tel: (778) 715-5011

E-Mail: steve@adastralabs.ca

Adresse: 5451 275 Street, Langley, BC V4W 3X8

Tel: 778-715-5011

Fax: 844-874-9893

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Abgesehen von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemeldung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich Aussagen über die Umnutzung von Produktionslinien, die Erweiterung von Services, die Kapazitäten der Extraktionsgeräte, die Steigerung der Produktionskapazitäten, das erwartete Geschäftswachstum, die erwartete Produktqualität und Margen, die Möglichkeiten zur Bereitstellung von White-Label-Produkten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Ungewissheiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen durch die CSE und Health Canada, wirtschaftliche, geschäftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Versagen bei der Installation und korrekten Nutzung von Geräten, Versagen, die Kapazitäten und Effizienzen der Geräte effektiv zu bewerten, unerwartete Kontamination von Produkten, Sättigung des Marktes für die aktuellen und geplanten zukünftigen Produktangebote des Unternehmens, Kündigung der erwarteten Lieferverträge und Verlust von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Unsicherheiten behaftet, einschließlich Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne des Unternehmens zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder Zeitrahmen umgesetzt werden können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen zur Identifizierung von Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken können, sind in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

