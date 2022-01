IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro ernennt Gene Cammack zum Chief Operating Officer

IRW-PRESS: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro ernennt Gene Cammack zum Chief Operating Officer

Sarnia, ON, 11. Januar 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in neuartige Ressourcen und höherwertige Brennstoffe, freut sich bekannt zu geben, dass Gene Cammack mit heutiger Wirkung zum Chief Operating Officer (COO) ernannt wurde.

Herr Cammack verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in der Öl- und Gas- sowie der chemischen Industrie. Zuletzt war er Solutions Consulting Manager in der Process Safety Consulting Gruppe von Siemens Energy. Davor war er für die Systemberatung und das Produktmanagement bei Yokogawa USA zuständig.

Herr Cammack hatte zuvor leitende und technische Funktionen bei Exida, Siemens, Moore Products Company und America PetroFina inne. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Nukleartechnik von der Texas A&M University und ist ein zugelassener Ingenieur (Registered Professional Engineer). Herr Cammack hat mit Endnutzern, Ingenieurbüros und Herstellern in verschiedenen Funktionen zusammengearbeitet, die von Systemdesign und Lösungsentwicklung bis hin zu Geschäftsentwicklung und Marketing reichen.

Wir wachsen, und es ist sehr befriedigend, die Qualität der Mitarbeiter zu sehen, die an unseren Weg glauben und sich uns anschließen. Gene bringt umfangreiche Erfahrungen aus der globalen Öl- und Gas- sowie der Chemiebranche mit und verfügt über nachweislich hervorragende operative Führungsqualitäten in internationalen Unternehmen. Seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden uns helfen, unsere Wachstumsziele zügig zu erreichen, und er stößt zu einem enthusiastischen Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit ihm freut, meinte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.

Als Reaktion auf seine offizielle Ernennung zum Chief Operating Officer meinte Gene: Nachdem kürzlich der erste Meilenstein erreicht wurde und die Pilotprojekte mit Switch Energy und Brightlands Chemelot Campus angekündigt wurden, ist es eine spannende Zeit, zu Aduro zu stoßen. Das Unternehmen hat eine hochinteressante Wachstumsplattform, und ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit dem Aduro-Team, den Partnern und allen Stakeholdern.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Craig MacPhail, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63512

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63512&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0074081070

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.