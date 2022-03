IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro ernennt Regionsleiter für Mexiko, um Chancen in der Region zu nutzen

IRW-PRESS: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro ernennt Regionsleiter für Mexiko, um Chancen in der Region zu nutzen

Sarnia, Ontario, 16. März 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schweren Rohölen und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, die Ernennung von Humberto Parra zum Regionsleiter (Country Manager) für Mexiko bekannt zu geben.

Im November 2021 nahm Aduro im Rahmen der kanadischen Handelsmission am Mexican Petroleum Congress 2021 teil, der in der Stadt Monterrey im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon abgehalten wurde. In den vergangenen Monaten arbeitete Aduro dann aktiv mit Interessengruppen in der Region zusammen, und mit der Ernennung eines Regionsleiters für Mexiko ist nun der erste Schritt zum Aufbau einer regionalen Marktpräsenz getan.

Humberto verfügt über mehr als 20 Jahre einschlägige Berufserfahrung und unterstützt internationale Markenunternehmen dabei, innovative Technologien an den privaten und öffentlichen Sektor Mexikos heranzuführen. Vor seinem Einstieg bei Aduro war Humberto maßgeblich an der Einführung des Doppeldeckerbus-Herstellers WrightBus aus Nordirland in den mexikanischen Markt beteiligt. In der Pilotphase erfolgte die Evaluierung von 5 Bussen, und in der nächsten Phase des Programms ist dann die Inbetriebnahme von 100 Bussen im Wert von 17 Millionen Dollar geplant. Er ermöglichte zudem eine Machbarkeitsstudie mit dem Instituto Politecnico Nacional (IPN) und der Regierung von Mexiko City, die zum Ankauf von 130 Bussen der schottischen Firma Alexander Dennis Limited (ADL) im Wert von 22 Millionen Dollar führte. Der Experte brachte auch die Weigh-in-Motion-(WIM)-Technologie nach Mexiko, indem er das tschechische Unternehmen Cross Zlin bei der Entwicklung eines Pilotprogramms mit dem Instituto Mexicano del Transporte (IMT) im mexikanischen Bundesstaat Querétaro unterstützte. Mit diesem Programm wurde eine Standardspezifikation für die zukünftige Einführung der WIM-Technologie festgelegt.

Dank seiner früheren Erfahrungen mit der erfolgreichen Einführung internationaler Unternehmen in Mexiko wird Humberto auch Aduro bei der Marktanalyse, der Geschäftsentwicklung sowie bei der Kontaktaufnahme mit den Kommunen unterstützen. Das Ziel des Unternehmens ist es, Partnerschaften mit örtlichen Interessengruppen und Firmen, die sich für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Wachstum einsetzen, einzugehen.

Ich freue mich sehr darauf, Aduro in dieser so wichtigen Phase seiner technologischen Entwicklung begleiten zu dürfen, meint Herr Humberto Parra. An der Auffindung von innovativen umweltfreundlichen Technologien zur Lösung des Plastikproblems sind sowohl die mexikanischen Unternehmen als auch alle Ebenen der Kommunalverwaltung sehr interessiert.

Ich möchte Humberto im Team von Aduro ganz herzlich willkommen heißen, sagt Ofer Vicus, Chairman und Chief Executive Officer von Aduro. Als erfahrener Regionsleiter vor Ort wird uns Humberto dabei unterstützen, unsere strategischen Ziele über Kundentestungen, den weiteren Ausbau der Pilotphase sowie Maßnahmen im Vorfeld der Markteinführung entsprechend zu forcieren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

