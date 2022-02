IRW-News: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro verpflichtet Investor Cubed für Dienstleistungen im Bereich Beratung und IR

IRW-PRESS: Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro verpflichtet Investor Cubed für Dienstleistungen im Bereich Beratung und IR

Sarnia, ON, 8. Februar 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Ressourcen der neuen Ära und höherwertige Brennstoffe, meldet, dass Investor Cubed Inc. (Investor Cubed) mit der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Finanzberatung und Investor Relations beauftragt wurde.

Die Beratervereinbarung (die Vereinbarung) sieht eine monatliche Gebühr von CAD7.500 und die Gewährung von 300.000 Optionen, die vierteljährlich in gleichen Raten freigegeben werden, vor. Die Vereinbarung wird monatlich für zwölf Monate fortgeführt, und Aduro kann die Vereinbarung nach den ersten drei Monaten durch schriftliche Mitteilung an Investor Cubed am oder vor dem 30. März 2022 kündigen. Danach kann jede Partei die Vereinbarung mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen, und zwar jeweils am oder vor Ablauf eines dreimonatigen Zeitraums.

Während Aduro in die nächste Phase vorrückt, werden Neil und sein Team von Investor Cubed uns ihren etablierten Kontakten in Institutionen und im Investmentbanking sowie Privatanlegern vorstellen, die wir zu diesem Zeitpunkt für unser Geschäft brauchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit seinem Team, sagt Ofer Vicus, CEO von Aduro.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ofer und dem Aduro-Team. Nach mehr als zehn Jahren Entwicklungszeit ist Aduro nun gut positioniert, um die nächsten Schritte in Richtung kommerziellen Betrieb zu gehen. Daher ist dies ein idealer Zeitpunkt uns einzubringen und Aduro privaten und institutionellen Investoren vorzustellen, sagt Neil Simon, CEO bei Investor Cubed.

Über Investor Cubed Inc.

Investor Cubed bietet spezialisierte Dienstleistungen für kleine und mittlere private und öffentliche Unternehmen an. In den mehr als 20 Jahren Geschäftstätigkeit hat Investor Cubed Beziehungen zu Kanadas Top-Beratern, Händlern, Institutionen und Investoren aufgebaut. Als vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden ist es unser Ziel, unsere Kunden auf die nächste Stufe der Entwicklung und Anerkennung auf den Kapitalmärkten zu verhelfen. Wir bieten verschiedene Dienstleistungen, einschließlich Investor Relations, Finanzberatung, Händlervorstellung, Forschung, Unterstützung beim Börsengang und Zugang zu Kapital. Dadurch tragen wir dazu bei, Werte für die Aktionäre unserer Kunden zu schaffen. Der Erfolg von Investor Cubed ist auf unsere drei Kernwerte zurückzuführen: Integrity + Insight + Intelligence = I3. Weitere Informationen finden Sie unter www.investor3.ca

Über Aduro Clean Technologies Inc.

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten die erwartete Beauftragung von Investor Cubed, die Erbringung von Dienstleistungen und deren erwarteten Nutzen, u.a. dass Investor Cubed Aduro privaten und institutionellen Anlegern vorstellen wird. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Diese Faktoren beinhalten die Möglichkeit, dass die von Investor Cubed erbrachten Dienstleistungen nicht den Erwartungen entsprechen oder diese gar nicht geleistet werden; und dass die erwarteten Ergebnisse nicht wie erwartet oder überhaupt eintreten werden, einschließlich dass Aduro nicht Anlegern vorgestellt wird und dass solche Treffen dem Unternehmen keinen Nutzen bringen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

