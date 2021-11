IRW-PRESS: Agorana Media Group Inc.: Agorana gibt Update zu Blue Star Gold Corp.: Definition einer neuen Lagerstätte, und damit Neubewertung der Gesellschaft, wird durch aktuelle Bohrergebnisse immer wahrscheinlicher

3. November 2021 - Agorana Media Group, Vancouver: Aktuelles Update zu Blue Star Gold Corp. ( WKN: A3CRGD , TSX: BAU): Definition einer neuen Lagerstätte, und damit Neubewertung der Gesellschaft, wird durch aktuelle Bohrergebnisse immer wahrscheinlicher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62390/Agorana_Blue Star_031121_DEPRcom.001.png

Blue Star Gold Corp. (WKN: A3CRGD / ISIN: CA09607B2021, TSX: BAU): größter Konzessionshalter in dem High Lake Greenstone Belt/Kanada, arbeitet an der Weiterentwicklung der bestehenden Ulu-Gold-Lagerstätte mit 830.000 Unzen (hauptsächlich in der measured und indicated Kategorie). Dieses Gebiet wurde zwischen 1989 und 2012 von BHP Billiton entdeckt und entwickelt. BHP hat 405 Diamantbohrungen durchgeführt mit einer Gesamtlänge von mehr als 88.000 Metern. Die am 28. Oktober 2021 veröffentlichten neuen Bohrergebnisse zur Erweiterung der Lagerstätte sind exzellent und vielversprechend. Bereits im September 2021 hatte Blue Star hervorragende Ergebnisse von weiteren Bohrungen auf dem Ulu Projekt veröffentlicht. Die Highlights beinhalten unter anderem 19,1 g/t über eine Länge von 4,91 Metern, 13 g/t über 2,64 Metern innerhalb der Flood Zone des Ulu-Projektes. Die Ergebnisse vom 28. Oktober 2021 beinhalten unter anderem 11,06 g/t über 2,18 Metern. Die Vermutung des Managements, dass sich unterhalb der Gnu Zone eine weitere Goldlagerstätte befindet, wird immer wahrscheinlicher. Die Gnu Zone war ursprünglich als Vorkommen mit nur einer Mineralisierungsschicht angesehen worden. Die letzten Bohrergebnisse haben jedoch gezeigt, dass die Gnu Zone mindestens über zwei verschiedene Mineralisierungsschichten verfügt. Damit einhergehend, erwarten wir eine Neubewertung der Gesellschaft spätestens in 2022. Wir denken, dass risikobewusste Investoren sich bei Blue Star derzeit günstig positionieren können, um so an dem weiteren Wachstum der Gesellschaft zu profitieren. Grant Ewing, Chief Executive Officer von Blue Star, kommentierte wie folgt: Wir haben während des aktuellen Bohrprogramms mehrere aussichtsreiche Zielgebiete erfolgreich getestet. Die Entdeckung eines neuen Erzgangsystems etwa 750 Meter nordöstlich der Flood Lagerstätte war ein früher Erfolg, und basierend auf den Analysen der Bohrkerne erwarten wir weitere gute Ergebnisse. Die noch ausstehenden Laborergebnisse der Bohrkerne aus dem 2021 Bohrprogramm werden wir in den kommenden Wochen erhalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62390/Agorana_Blue Star_031121_DEPRcom.002.png

Neben der NI43-101 konformen Ulu-Lagerstätte, verfügt Blue Star über weitere Projekte und Zonen, die an die Gold-Lagerstätte angrenzen und auf denen bereits erste Tests und Bohrungen durchgeführt worden sind. Hood River ist, mit einer Größe von mehr als 8.000 Hektar, eines dieser Projekte. Hood River Projekt bietet hervorragendes Wachstumspotential mit High-Grade Gold Vorkommen; hier wurden bereits Proben mit Gehalten von bis zu 220g/t Gold gefunden. Dieses Gebiet ist komplett unterexploriert, und ist eine erfolgversprechende Liegenschaft, die bereits nächstes Jahr zu einer weiteren Lagerstätte entwickelt werden könnte.

Im Februar 2021 konnte sich Blue Star Gold Corp. ebenfalls das mehr als 7.600 Hektar große Roma Projekt sichern. BHP Billiton hatte auch hier von 1984 bis 1994 Exploration und Entwicklung betrieben. Auf dem 6,5 km x 2,4 km großen Gebiet wurden Proben genommen und Bohrungen durchgeführt. Es wurden Goldgehalte von bis zu 64g/t festgestellt. Seitdem BHP auf diesem Gebiet aktiv war, wurden keine nennenswerten weiteren Explorationsarbeiten durchgeführt. Analysen der entnommenen Proben zeigen, dass die festgestellten Mineralisierungen denen des Ulu-Projektes sehr ähnlich sind. Wir sehen dieses Gebiet als hochinteressant an und denken, dass auch die Roma Zone eine weitere Lagerstätte darstellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62390/Agorana_Blue Star_031121_DEPRcom.003.png

Wenn unten man einen Blick auf die Gesamtkarte der Blue Star Gebiete wirft, wird man feststellen, dass alle Goldproben, Goldfunde von Blue Star, von der Roma Zone bis zur Hood River und Ulu Zone, auf einer vertikalen Zone liegen. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen gesamten Goldtrend handelt, der durch Orogenese, also tektonische Verschiebungen, die über Jahrtausende stattgefunden hat, in verschiedenen Tiefen im Boden liegt. Blue Star wird in weiteren Bohrprogrammen die bestehende Lagerstätte konsequent erweitern. Bei Betrachtung der verschiedenen Gebiete sowie der vielen bestehenden Gold-Indikatoren, könnte Blue Star wahrscheinlich problemlos mehr als 10 Bohrteams auf dem Konzessionsgebiet beschäftigen. Die bisherigen hochgehaltigen Ergebnisse auf allen Gebieten lassen stark vermuten, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um eine Multi-Millionen Unzen Goldlagerstätte handelt. Die derzeitige niedrige Marktkapitalisierung von Blue Star Gold Corp. von nur ca. 20 Millionen Euro, bietet für risikobewusste Investoren ein sehr attraktives Einstiegsniveau.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62390/Agorana_Blue Star_031121_DEPRcom.004.png

Agorana Media Group Inc.

1211 Melville Street, Vancouver, BC, V6E0A7, Kanada

Deutsche Webseite: www.rohstoffpower.de

Email: info@agorana.com

