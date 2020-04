IRW-PRESS: AJN Resources Inc.: AJn Resources Inc. berichtet über den aktuellen Stand der Finanzierung über Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1.256.115 Dollar

Vancouver, BC, 8. April 2020. AJN Resources Inc. (CSE: AJN) (Frankfurt: 5AT) (AJN) freut sich, über den aktuellen Stand der Finanzierung über Wandelschuldverschreibungen zu berichten, die am 6. Februar 2020 angekündigt wurde. Die Zeichnungsvereinbarung für die Wandelschuldverschreibungen wurde von Neo Gold Limited abgeschlossen. Über die Wandelschuldverschreibungen wird AJN 1.256.115 Dollar einnehmen und 12,56115 Wandelschuldverschreibungen begeben. Neo Gold Limited hat mitgeteilt, dass die Mittel nächste Woche an AJN überwiesen werden. Die Mittel werden zur Aufstockung des allgemeinen Working Capital verwendet.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit ihrem Ausgabedatum versehen und haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren ab diesem Datum (Fälligkeit). Sie sind gemäß der Simple Interest-Berechnungsmethode mit 2,5 % p.a. verzinst. Die Wandelschuldverschreibungen können nur als Namens-Wandelschuldverschreibungen im Wert von jeweils 100.000 Dollar - und als ganzzahliges Vielfaches davon - ausgegeben werden.

Die Wandelschuldverschreibung können nach Wahl des Inhabers in voll eingezahlte und nicht nachschusspflichtige Stammaktien aus dem Kapital von AJN umgewandelt werden, was einem Basisumwandlungspreis von 0,40 Dollar pro Aktie, also 250.000 Aktien für jede Wandelschuldverschreibung im Nennwert von 100.000 Dollar entspricht (vorbehaltlich der hierin angemerkten Anpassung). Die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen in Aktien kann während des Zeitraums von der Ausgabe bis zur Fälligkeit der Wandelschuldverschreibungen beschlossen werden und zwar

(a) jederzeit vom Inhaber; und

(b) vom Emittenten, jederzeit nachdem

(i) der Schlusskurs der Stammaktien des Emittenten an der Canadian Securities Exchange an fünfzehn (15) aufeinander folgenden Handelstagen 2,00 Dollar oder mehr beträgt; und

(ii) zwei (2) Jahre nach dem Ausgabedatum der Wandelschuldverschreibungen verstrichen sind.

Nach Abschluss der Finanzierung wird AJN Herrn Sik Lap (Jacky) Chan in das Board of Directors bestellen und Herrn King Sun (Jerry) Tsang zum Finanzmanager ernennen.

Herr Sik Lap (Jacky) Chan, BSc (Hon), MPhil, MAusIMM, MAIG

Herr Chan ist ein professioneller Geologe und Gutachter mit über 12 Jahren Erfahrung im Bergbausektor. Er war in die Planung, Umsetzung und Überwachung von verschiedenen Explorationsprogrammen, Ressourcen-/Reservenschätzungen, Tage- und Tiefbauproduktionsbetrieben, Machbarkeitsstudien, die Erstellung von JORC-konformen Berichten, das EPC-Management (Ingenieurwesen, Beschaffung, Bau) sowie Bewertungen und Vorbereitungen für Börsennotierungen von Rohstoffprojekten an verschiedenen Börsenplätzen eingebunden. Die von ihm bearbeiteten Projekte umfassen eine Reihe von Rohstoffen mit Standorten in Australien, China, Nordamerika sowie Zentral- und Südostasien.

Herr Chan hatte leitende Managementpositionen bei verschiedenen internationalen Explorations- und Bergbauunternehmen inne, wodurch er sich Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Regierungsbeziehungen, Geschäftsentwicklung sowie Umwelt, Gesundheit und Sicherheit aneignen konnte. Darüber hinaus war er als Führungskraft bei Bergbauberatungs- und Bewertungsunternehmen tätig. Herr Chan erhielt seinen Bachelor of Science-Abschluss mit Auszeichnung im Fachbereich Geowissenschaften von der University of Hong Kong im Jahr 2004. Anschließend erwarb er 2013/2014 einen Master-Abschluss in Philosophie und lehrte an der University of Hong Kong.

Herr King Sun (Jerry) Tsang

Herr King Sun (Jerry) Tsang ist derzeit Executive Director und Chief Financial Officer von Code Agriculture (Holdings) Limited (HKSE:08153) und Chief Financial Officer und Company Secretary von China Cloud Copper Company Limited (HKSE:00033). Herr Tsang ist ein Certified Public Accountant in Hongkong und seine Abschlüsse beinhalten einen Juris Doctor (JD) und einen Bachelor of Business Administration (Rechnungswesen und Finanzen). Herr Tsang bringt umfassende Kapitalmarkt- und Finanzerfahrung in das Unternehmen ein.

Über Neo Gold Limited

Neo Gold Limited ist eine Private-Equity-Investmentgesellschaft unter der Leitung von Amber Hill Capital Limited, einem multinationalen Fonds mit Sitz in Hongkong, der auf Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Mineralexploration und -produktion spezialisiert ist. Amber Hill verfügt über eine Reihe beachtlicher Investitionen, unter anderem in Amani Gold Limited, ein Explorationsunternehmen, das im Besitz einer mehrere Millionen Unzen schweren Goldlagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo ist, in China Cloud Copper Company Limited (HKSE: 0033), das sich mit dem Metallproduktionsexportgeschäft und Kreditgarantien befasst, und in Target Insurance Holdings Limited (HKSE:6161), das sich auf das Versicherungsgeschäft konzentriert. Nähere Informationen erhalten Sie unter: https://en.amberhillgroup.com/.

Über AJN Resources Inc.

AJN ist ein Junior-Explorationsunternehmen. Die Unternehmensführung und die Direktoren von AJN haben gemeinsam mehr als 75 Jahre Branchenerfahrung und können auf zahlreiche Erfolge in der Exploration, Finanzierung und Erschließung großer Bergbaubetriebe in allen Teilen der Welt mit einem Fokus auf Afrika und insbesondere der Demokratischen Republik Kongo (DRK) verweisen.

