IRW-News: AJN Resources Inc.: AJN Resources Inc. meldet Abschluss einer überzeichneten Finanzierung

Vancouver, BC, 24. Februar 2020 - AJN Resources Inc. (CSE: AJN) (Frankfurt: 5AT) (AJN) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Dollar (0,40 Dollar pro Aktie) abgeschlossen hat. Die Finanzierung war überzeichnet. AJN hat 5.000.000 Aktien zum Preis von 0,40 Dollar pro Aktie begeben und damit einen Bruttoerlös von 2.000.000 Dollar eingenommen. Der Erlös wird zur Aufstockung des allgemeinen Betriebskapitals verwendet. Sämtliche begebenen Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) bezahlt: 12.000 Dollar an Nascent Capital Partners Pty Ltd, 8.400 Dollar an Haywood Securities Inc., 6.750 Dollar an Sprott Global Resource Investments Ltd., 6.000 Dollar an Hartleys Limited und 1.950 Dollar an Richardson GMP Limited.

AJN freut sich ebenfalls zu berichten, dass das Unternehmen mit seiner Due-Diligence-Prüfung aller in der am 6. Februar 2020 angekündigten Absichtserklärung (MOU) genannten Projekte gut vorankommt und effizient mit Société Minière de Kilo-Moto SA (SOKIMO) zusammenarbeitet, um sie bei der Monetarisierung ihrer Vermögenswerte auf den Finanzmärkten in den kommenden Monaten zu unterstützen. Der Abschluss der Transaktion mit SOKIMO steht unter dem Vorbehalt einer rechtlichen und technischen Due-Diligence-Prüfung und der Genehmigung von Behördenseite. Nach Abschluss wird AJN eine 60-Prozent-Tochtergesellschaft von SOKIMO werden.

AJN hat außerdem 225.000 Aktienoptionen an Berater und Board-Mitglieder von AJN begeben. Die Aktien können innerhalb von fünf Jahren ausgeübt und zum Preis von 0,80 Dollar gegen eine Aktie eingelöst werden.

Über SOKIMO

SOKIMO ist ein halbstaatliches Unternehmen in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), das sich mit der Erforschung, Erschließung und Verarbeitung von Edelmetalllagerstätten sowie dem Verkauf der verarbeiteten Produkte befasst. Außerdem verfügt das Unternehmen über Joint Ventures für mehrere Projekte und Lagerstätte.

Über AJN Resources Inc.

AJN ist ein Junior-Explorationsunternehmen. Die Unternehmensführung und die Direktoren von AJN haben gemeinsam mehr als 75 Jahre Branchenerfahrung und können auf zahlreiche Erfolge in der Exploration, Finanzierung und Erschließung großer Bergbaubetriebe in allen Teilen der Welt mit einem Fokus auf Afrika und insbesondere der Demokratischen Republik Kongo (DRK) verweisen.

Nähere Informationen erhalten Sie über unseren Anlegerservice:

Sheena Eckhof

Director, Investor Relations

sheena@eckhofconsulting.com

Besuchen Sie unsere Website unter www.ajnresources.com.

Tel: (778) 218-9638

Für das Board of Directors

Klaus Eckhof

CEO und President

klauseckhof@monaco.mc

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten des Managements, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die bedeutenden Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Obwohl AJN Resources Inc. der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass sich diese als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt AJN Resources Inc. jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen - sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

