IRW-News: Alliance Mining Corp.: Aktuelles Update von Alliance Mining Corp.

Vancouver, British Columbia: Alliance Mining Corp. (TSX.V: ALM) (Alliance oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse der Abstimmung auf seiner jährlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt, die am Mittwoch, dem 8. September 2021 stattfand. Die Aktionäre stimmten mit überwältigender Mehrheit für alle vom Board of Directors des Unternehmens (das Board) und dem Management vorgeschlagenen Punkte. Es wurde über 2.791.917 Stammaktien des Unternehmens abgestimmt, was etwa 44,43 % der zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht, wobei zu 100 % für alle der Versammlung vorgelegten Punkte gestimmt wurde.

Die Aktionäre stimmten dafür, die Anzahl der Direktoren auf 4 festzulegen, und wählten die folgenden Personen zu Direktoren des Unternehmens: Christopher Anderson, Scott Kent, Ben Catalano und Allan Beaton.

Auf der Jahreshauptversammlung stimmten die Aktionäre auch für die Beauftragung von WDM Chartered Accountants als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr und für die Annahme des Aktienoptionsplans des Unternehmens, wie im Management-Informationsrundschreiben vom 4. August 2021 (das Informationsrundschreiben) dargelegt.

Das Unternehmen freut sich auch, bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juni 2021 einen geänderten Kaufvertrag mit 1911 Gold Corp. abgeschlossen hat, der den Verkauf der voraussichtlichen Beteiligung von 1911 Gold an 27 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 410 Hektar vorsieht, die zusammen als Greenbelt-Liegenschaft bezeichnet werden und sich im Rice Lake-Gürtel in der Nähe von Bissett, Manitoba, befinden. Die 1911 Gold Corporation hat von ihrer Option Gebrauch gemacht, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien an das Unternehmen Alliance Mining zurückzugeben, und hat sich stattdessen für eine Barzahlung entschieden. Die Bedingungen für die Barzahlung wurden wie folgt geändert: 5 monatliche Zahlungen von 100.000 Dollar über die nächsten fünf Monate. Die erste Zahlung von 100.000 Dollar wurde von Alliance am 25. Oktober 2021 getätigt.

Die Greenbelt-Liegenschaft befindet sich innerhalb von fünf Kilometern von 1911 Golds True North Complex in Bissett, Manitoba, der eine vollständig genehmigte und in Betrieb befindliche Aufbereitungs- und Abgangsanlage mit einer Kapazität von 1.300 Tonnen pro Tag umfasst, in der zurzeit historische Abräume wiederaufbereitet werden.

