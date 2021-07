IRW-News: Alpha Esports Tech Inc.: Alpha Esports unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von 100 % der Anteile an eDoxa Inc.

IRW-PRESS: Alpha Esports Tech Inc.: Alpha Esports unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von 100 % der Anteile an eDoxa Inc.

Die KI-Plattform von eDoxa ermöglicht es den Plattformen von Alpha, faires Spiel mit neuer Anti-Smurfing- und Anti-Betrugs-Technologie zu gewährleisten.

Vancouver, BC - Alpha Esports Tech Inc., 20. Juli 2021, (CSE: ALPA) (FWB: 5NP), (OTC PINK: APETF), (Alpha oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung (LOI) zur Übernahme von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von eDoxa Inc. (eDoxa) unterzeichnet hat, einem Esports-Unternehmen, das sich auf KI-basierte Spielwertung spezialisiert hat, die dazu beiträgt, das Wettbewerbsumfeld zwischen Spielern verschiedener Fähigkeitsstufen auszugleichen und Spielern jeder Fähigkeitsstufe die Möglichkeit zu geben, in Turnieren Preise zu gewinnen.

Die 2019 gegründeten Wettbewerbe von eDoxa beruhen auf einem Ranglisten-Konzept, bei dem die Nutzer innerhalb ihrer Rangliste spielen und das Bewertungssystem automatisch einen Spielstand in Abhängigkeit von der Leistung der Spieler im Spiel berechnet. Wichtig ist, dass die Betrugs- und Schummel-Erkennungstechnologie von eDoxa Bot-Accounts und Nutzer, die die Fairness im Spiel missbrauchen, erkennen kann. Die Sicherstellung eines fairen Spielverlaufs wird immer wichtiger, um Spieler anzusprechen und zu binden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Übernahme von eDoxa seine Fähigkeit verbessern wird, mit Hilfe der Fairness-Technologie von eDoxa ein verbessertes Gameplay anzubieten.

eDoxa hat starke technologische Fähigkeiten entwickelt, und das KI-Scoring-System des Unternehmens und seine Smurf-Detektor-Funktionen, die ein faires Gameplay gewährleisten, sind wichtige Funktionen und können Alpha einen erheblichen Mehrwert bieten, sagte Interim-CEO Matthew Schmidt. Ebenso wichtig ist, dass die bevorstehende Übernahme von eDoxa ein erfahrenes Team von Esports- und Gaming-Veteranen zu Alpha mitbringt, das dazu beitragen wird, dass wir bei der Bereitstellung von Spitzenprodukten und -funktionen für unsere wachsende Nutzerbasis auf dem neuesten Stand sind. Wir werden mit unserer M&A [Fusionen & Übernahmen]-Strategie weiterhin aggressiv vorgehen, um unser aktuelles Vermögen zu ergänzen und unser zukünftiges Wachstum zu stärken.

Unsere Mission bei eDoxa ist es, Gelegenheitsspielern zu helfen, auf ihrem Niveau fair gegeneinander anzutreten und gleichzeitig für ihre Leistungen im Spiel belohnt zu werden, erklärte der Mitbegründer von eDoxa, Roy El-Khouri. Das eDoxa-Team freut sich, mit der erfahrenen Gruppe von Esports-Führungskräften bei Alpha zusammenzuarbeiten. So können wir einen umfangreichen Wachstumsplan auf den Weg bringen und gleichzeitig das Tempo der technologischen Entwicklung erhöhen.

Die Übernahme von eDoxa steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

