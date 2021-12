IRW-News: American Manganese Inc. : Indisches Patentamt erteilt American Manganese ein Patent für das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus

IRW-PRESS: American Manganese Inc. : Indisches Patentamt erteilt American Manganese ein Patent für das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus

7. Dezember 2021 - Surrey, BC American Manganese Inc. (AMY oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das indische Patentamt das Patent Nr. 380826 für die erste Patentanmeldung des Unternehmens zum Recycling von Lithium-Ionen-Akkus erteilt hat. Das Patent deckt zentrale Prozessfunktionen im RecycLiCo-Verfahren des Unternehmens ab, mit dem bei der Aufbereitung von Lithium-Ionen-Akkukathoden, die in Elektrofahrzeugen und tragbaren Elektronikgeräten verwendet werden, eine bis zu 100-prozentige Auslaugung von Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan erreicht werden kann. Zu diesen Kathoden gehören Lithium-Kobaltoxid (LCO), Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC) und Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA).

Das neu erteilte indische Patent ist separat von der zweiten Patenterfindung des Unternehmens zum Recycling von Akkus, das kürzlich für Europa, Südkorea, Kanada, Indien, Australien, Japan und China in die nationalen Prüfungsphase eingereicht wurde.

Indiens Automobilindustrie ist die fünftgrößte der Welt und soll bis 2030 die drittgrößte werden; außerdem plant Indien, dass bis zum Jahr 2030 30 % der Privatwagen, 70 % der Nutzfahrzeuge, 40 % der Busse und 80 % der Zwei- und Dreiräder elektrisch betrieben werden sollen. Indien könnte weltweit einen der größten aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge mit der beeindruckenden Chance bieten, ein kreislauffähiges Geschäftsmodell für das Recycling von Akkus und damit für die nachhaltige inländische Versorgung mit wichtigen Akkumaterialien zu etablieren.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Mineralien, das sich auf das Recyling und Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein in geschlossenem Kreislauf geführten RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von mehr als 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die Wiederherstellung neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

