IRW-News: American Manganese Inc. : RecycLiCo-Demonstrationsanlage von American Manganese bereit für Inbetriebnahme

15. März 2022 - Surrey, BC. American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM), ein Pionier im Bereich des hochentwickelten Recyclings und Upcyclings von Lithium-Ionen-Batteriekathoden, und sein unabhängiger F&E-Vertragspartner Kemetco Research Inc. (Kemetco) freuen sich, mitteilen zu können, dass die Ausrüstung der Demonstrationsanlage des Unternehmens bereit ist für die Inbetriebnahme. Die Anlage soll das RecycLiCo-Verfahren unter fortlaufenden Betriebsbedingungen demonstrieren, die es American Manganese ermöglichen, den gesamten Prozess zu betreiben und Input für den kommerziellen Betrieb zu liefern.

Das Demonstrationsanlagen-Projekt ist ein entscheidender und prägender Moment, der die Fähigkeit des RecycLiCo-Prozesses unter realen Betriebsbedingungen beweisen und verwertbares Feedback für die Konstruktion und Entwicklung von kommerziellen Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinganlagen liefern wird, meinte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Um die Entwicklung strategischer Partnerschaften zu unterstützen, werden wir mit Dritten zusammenarbeiten, um die Betriebseffizienz der Demonstrationsanlage zu bestätigen und große Mengen an recyceltem/upcyceltem Material zu qualifizieren.

Das Unternehmen hat Kathodenschrott mit einer NMC-Chemie (Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid) erhalten, die in der neuesten Generation von Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt. Nach der Inbetriebnahme werden die ersten Tests und der Betrieb des Systems der Demonstrationsanlage mit der mechanischen Zerkleinerung des Kathodenschrotts und der Charakterisierung des Einsatzmaterials für die hydrometallurgische Verarbeitung beginnen. Die hydrometallurgische Verarbeitung soll durchgehend ablaufen, während gleichzeitig Datenpunkte zur Überwachung und Erfassung der Prozesseffizienz gemessen werden. Die Demonstrationsanlage wird bei der geplanten Verarbeitungskapazität von 500 kg Kathodenschrott pro Tag die folgenden Kernprozesse umfassen:

- Zerkleinerung von Kathodenschrott und Abtrennung des aktiven Kathodenmaterials von Aluminiumfolien

- Auslaugen von aktivem Kathodenmaterial (Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt) und Entfernen von Verunreinigungen

- Herstellung eines hochreinen gemischten Nickel-Mangan-Kobalt-Hydroxids und Lithiumkarbonats

Nach dem ersten Demonstrationsanlagenprogramm beabsichtigt AMY, weitere Betriebstests zur Herstellung von Upcycling-Materialien für interessierte Dritte durchzuführen. Diese Tests werden die Produktion von aktivem Kathodenvormaterial, Lithiumhydroxid und Lithiumsulfat-Produkten gemäß den gewünschten Spezifikationen für die erneute Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien umfassen.

Das weltweite Streben nach Nachhaltigkeit, die steigenden Preise für fossile Brennstoffe und die Instabilität der Versorgungskette haben die Nachfrage- und Angebotstrends für Batteriemetalle wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan erheblich beeinflusst. AMY treibt die Kommerzialisierung seines geistigen Eigentums weiter voran, um eine nachhaltige Versorgung mit diesen wichtigen Materialien zu gewährleisten.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, das sich auf das Recycling und Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von mehr als 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

Über Kemetco Research Inc.

Kemetco Research ist ein Wissenschafts-, Technologie- und Innovationsunternehmen, das im privaten Sektor tätig ist. Sein vertragsgebundener wissenschaftlicher Betrieb bietet Laboranalysen und -tests, Feldarbeiten, Pilotstudien, Untersuchungen von Pilotanlagen, Beratungsdienstleistungen sowie angewandte Forschung und Entwicklung sowohl für die Industrie als auch für Behörden. Sein Kundenstamm reicht von Start-up-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, bis hin zu multinationalen Unternehmen mit erprobten Verfahren.

Kemetco stellt seine wissenschaftliche Expertise in den Bereichen analytische Spezialchemie, chemische Verfahren und Förderungsmetallurgie bereit. Da Kemetco Forschungen in vielen unterschiedlichen Bereichen durchführt, ist es in der Lage, ein umfassenderes Sortiment an Know-how und Expertise bereitzustellen als die meisten anderen Labors.

