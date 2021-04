IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex berichtet über die Zonen High Grade und Denise mit Ergebnissen von bis zu 10,63 g/t Au über 9,65 m und 1,44 g/t Au über 88 m

MONTREAL, KANADA - 26. April 2021 - Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, mehrere Bohrergebnisse zur Definierung der Zone High Grade (HGZ) und der Zone Denise (Denise) in der Zone Eastern Gold (EGZ) im Goldprojekt Perron, Quebec, bekanntzugeben. Abbildung 1 zeigt eine Draufsicht der Geologie der EGZ und der mineralisierten Zonen.

Die heutigen Ergebnisse erweitern und bestätigen in bedeutendem Maße die Erwartungen hinsichtlich der großen Zonen einer breiten Goldmineralisierung in Oberflächennähe und der Kontinuität der Denise Zone im Rahmen der auf eine erste Ressourcenschätzung ausgerichteten Bohrungen von Amex im Projekt Perron. Die wichtigsten Ergebnisse sind nachstehend angeführt; eine vollständige Liste der Ergebnisse ist in Tabelle 1 gegeben und in Abbildung 2 und 3 dargestellt. Zusätzlich zu den unten beschriebenen Ergebnissen wartet Amex auf den Eingang der Ergebnisse von mehr als 22.800 Proben aus zwei Laboren, die aus Bohrlöchern in der HGZ, der Denise Zone und der Grey Cat Zone sowie aus regionalen Explorationsbohrungen stammen.

Highlights:

- Zone High Grade

- 7,10 g/t Au über 8,25 Meter in einer vertikalen Tiefe von ungefähr 1.180 Metern in Bohrloch PE-20-210W3.

- 10,63 g/t Au über 9,65 Meter in einer vertikalen Tiefe von ungefähr 560 Metern in Bohrloch PE-21-245.

- Zone Denise

- 1,44 g/t Au über 88 Meter in einer vertikalen Tiefe zwischen ungefähr 150 und 210 Metern in Bohrloch PE-21-237.

- 1,57 g/t Au über 23,75 Meter in einer vertikalen Tiefe von zwischen ungefähr 30 und 45 Metern in Bohrloch PE-21-244.

Jacques Trottier, PhD Executive Chairman von Amex, erläuterte: Bei der weiteren Entwicklung der ersten Ressource über die gesamte Liegenschaft übertreffen Definitions- und Bestätigungsbohrungen weiterhin unsere Erwartungen in Bezug auf ein gut vorhersehbares und kontinuierliches Goldsystem. In der Zone High Grade, haben wir Goldmineralisierung ab nahe der Oberfläche bis in Tiefen von mehr als 1.250 Metern definiert und dabei eine bemerkenswerte Kontinuität hochgradiger Mineralisierung festgestellt. In Denise weiten wir eine breite Zone von Goldmineralisierung aus, die auf ein Potenzial zu Abbau über Tage hinweist. Bohrarbeiten im Projekt schreiten sehr gut voran. Einige Bohranlagen sind auf Erweiterungs- und Definitionsbohrungen ausgerichtet. Darüber hinaus findet ein äußerst bedeutsames Explorationsprogramm statt. Aufgrund der durch Covid-19 verursachten Verzögerungen warten wir noch auf viele Testproben, aber ich bin hocherfreut, einige dieser Ergebnisse durch visuelle Erfassung am Bohrkern zu erhalten.

Abbildung 1: Draufsicht der Zone Eastern Gold, die Denise und HGZ umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58035/AmexPR21-0426AmexReportsonHighGradeZoneandDeniseFINAL_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Längsschnitt durch die Zone High Grade, nach Süden weisend, mit den heutigen Ergebnissen grün dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58035/AmexPR21-0426AmexReportsonHighGradeZoneandDeniseFINAL_DE_PRcom.002.png

Abbildung 3: Längsschnitt durch die Zone Denise, nach Süden weisend, mit den heutigen Ergebnissen grün dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58035/AmexPR21-0426AmexReportsonHighGradeZoneandDeniseFINAL_DE_PRcom.003.png

Tabelle 1: Analyseergebnisse aus der Eastern Gold Zone

Ergebnisse HGZ

Bohrloch-von (m)bis Länge (mAu Zonevertikale

Nr. (m) ) (g/t) Tiefe (m)

PE-20-2101326,001332,06,00 0,51 HGZ ~1220

W1 0

PE-20-2101315,901319,13,25 0,60 HGZ ~1205

W2 5

PE-20-2101281,751290,08,25 7,10 HGZ ~1180

W3 0

einschlie1285,051289,24,15 13,07

ßlich 0

einschlie1288,701289,20,50 77,96

ßlich 0

PE-21-245621,85 631,509,65 10,63 HGZ ~560

einschlie626,25 626,850,60 51,75

ßlich

einschlie629,55 630,400,85 67,73

ßlich

PE-21-268789,00 794,905,90 0,77 HGZ ~705

W1

Ergebnisse Denise Zone

Bohrloch-von (m)bis Länge (mAu Zonevertikale

Nr. (m) ) (g/t) Tiefe (m)

PE-20-236358,50 411,8553,35 0,35 Deni~270 to 300

se

einschlie358,50 363,004,50 0,84

ßlich

einschlie401,10 401,650,55 16,77

ßlich

PE-21-237209,00 297,0088,00 1,44 Deni~150 bis 210

se

einschlie214,00 223,009,00 5,22

ßlich

einschlie259,50 266,306,80 6,28

ßlich

und 357,90 364,506,60 3,45 ~250

PE-21-238440,75 468,0027,25 0,42 Deni~360 bis 380

se

einschlie467,45 468,000,55 7,61

ßlich

PE-21-24241,50 88,00 46,50 0,51 Deni~30 bis 60

se

einschlie79,40 88,00 8,60 1,51

ßlich

und 172,50 181,509,00 0,50 ~125

PE-21-24441,50 65,25 23,75 1,57 Deni~30 bis 45

se

einschlie41,50 42,85 1,35 20,80

ßlich

einschlie64,75 65,25 0,50 7,58

ßlich

* Bitte beachten Sie, dass die Bohrergebnisse ungedeckelt (uncapped) sind und die Längen die Kernabschnitte darstellen. Die wahre Mächtigkeit wird in der HGZ und der Denise Zone auf ~65 bis 80 % der angegebenen Mächtigkeiten geschätzt.

Darüber hinaus beauftragte Amex die CM-Equity AG, ein reguliertes, in Investment und Finanzberatung tätiges, in München, Deutschland ansässiges Unternehmen, mit Finanzberatung und der Markeinführung der Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse (FBW). Die anfängliche Laufzeit beträgt 12 Monate und kann durch schriftliche Mitteilung des Unternehmens um weitere 12 Monate verlängert werden. Die jährliche, an den Dienstleister zu entrichtende Gebühr beträgt 50.000 EUR. CM-Equity erbringt die Finanzdienstleistungen nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko. Ein Erfolgshonorar steht dem Dienstleister nicht zu. Die Dienstleistungsvereinbarung ist abhängig von der Genehmigung der TSXV.

Qualifizierter Sachverständiger

Maxime Bouchard, P.Geo., M.Sc.A. (OGQ 1752), und Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), beide unabhängige qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101, haben die in dieser Pressemitteilung angegebenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Das Bohrprogramm und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Maxime Bouchard und Jérôme Augustin geplant und geleitet. Die Kernaufzeichnungen und -probenahmen wurden von Laurentia Exploration durchgeführt. Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprotokoll beinhaltet das Hinzufügen einer Leer- oder Standardprobe zu durchschnittlich jeder zehnten Probe sowie das regelmäßige Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben, die von Laboratoire Expert während des Analyseverfahrens zertifiziert wurden. Die Goldwerte werden mittels einer Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss geschätzt und Werte über drei Teilen Gold pro Million werden mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss von Laboratoire Expert Inc. aus Rouyn-Noranda erneut analysiert. Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung werden mittels Metallsiebanalyse analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und -kontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung auf 90 Prozent (weniger als zwei Millimeter) gebrochen, um Proben, die grobkörniges Gold enthalten können, zu homogenisieren. Die Kernaufzeichnungen und -probenahmen wurden von Laurentia Exploration durchgeführt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Goldprojekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 116 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Größe von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Projekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio mit drei anderen Gold- und Basismetallkonzessionsgebieten in der Region Abitibi in Quebec und anderenorts in dieser kanadischen Provinz.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President & Chief Executive Officer

Amex Exploration: 514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geplante Explorationsprogramm in der HGZ und der Denise Zone, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, das Explorationsprogramm fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass erwartete, geschätzte oder geplante Explorationsausgaben nicht getätigt werden; dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versuchte, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

