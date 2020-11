IRW-PRESS: AMP German Cannabis Group Inc.: AMP präsentiert Diskussionsrunde zu medizinischem Cannabis im Fokus deutscher Politik mit Dr. Wieland Schinnenburg, MdB (FDP)

ERFURT und BERLIN, Deutschland - 30. November 2020 - AMP German Cannabis Group Inc. (AMP) (CSE: XCX) (FWB: C4T, ISIN: CA00176G1028 ) ist stolz, die zweite Episode seiner Round Table-Reihe mit Dr. Wieland Schinnenburg, MdB von der FDP zu präsentieren, der darin einen aktuellen Überblick zu den politischen Handlungsfeldern und damit verbundenen Herausforderungen zum Thema medizinisches Cannabis in Deutschland gibt. Zudem schildern die Teilnehmer Ihre Vorstellungen, wie sich die Branche für Unternehmen in diesem Bereich über die nächsten 10 Jahre verändern wird.

Alle Episoden der Round Table-Reihe sind auf der Website von AMP unter www.amp-eu.de/roundtable (in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln), auf dem YouTube Kanal von AMP sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen (in deutscher Sprache) verfügbar.

AMP Round Table, Episode #2: Medizinisches Cannabis im Fokus deutscher Politik

War medizinisches Cannabis bereits vor dessen Legalisierung ein relevanter politischer Bereich, hat es seitdem auch durch die gestiegene öffentliche und mediale Wahrnehmung auf der politischen Bühne deutlich an Stellenwert und Relevanz hinzugewonnen.

Die breite Mehrheit der politischen Parteien in Deutschland ist sich grundlegend darüber einig, dass medizinisches Cannabis als potenzielle Behandlungsform bei bekannten Erkrankungen seinen Platz in der Medizin zu Recht hat. Es besteht jedoch auch Einigkeit darin, dass der seit der Legalisierung erfolgte Prozess in diversen Bereichen Schwächen aufgedeckt hat, die es politisch abzustellen gilt. Themen wie die garantierte Kostenübernahme durch die Krankenkassen, Anpassung der Bedarfsmengen an aktuelle Werte, unterschiedliche Situation auf Länderebene sowie eine gesicherte Versorgung der Patienten durch Apotheken sind Teil der politischen Debatte.

In der zweiten Episode der Round Table-Reihe von AMP spricht Dr. Wieland Schinnenburg, MdB, Sprecher für Drogen- und Suchtpolitik der Freien Demokratischen Partei (FDP) und anerkannter Experte für medizinisches Cannabis, mit Dr. Stefan Feuerstein über die politischen Handlungsfelder im Zusammenhang mit medizinischem Cannabis sowie über die Chancen und Herausforderungen für medizinische Cannabisunternehmen wie AMP.

Übersicht über die Diskussionsthemen:

- Wie unterscheiden sich die politischen Positionen der deutschen Parteien zu medizinischem Cannabis voneinander?

- Kann die aktuelle Versorgung im Hinblick auf die steigende Nachfrage nach medizinischem Cannabis in Deutschland besser gesteuert werden?

- Sind die aktuellen Vergabeverfahren für medizinisches Cannabis wettbewerbs- bzw. branchenfördernd?

- Welche Rolle muss der Import von medizinischem Cannabis für die Versorgungssicherheit bei medizinischem Cannabis einnehmen?

- Könnte ein Anstieg der Einfuhrmengen an medizinischem Cannabis den Wettbewerb in Deutschland verbessern und zu einer Senkung der Kosten für Krankenkassen sowie Privatpatienten beitragen?

- Wie ist die Rolle der Cannabisagentur des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu bewerten?

- Wie wird sich die Branche für medizinisches Cannabis in Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln?

Diskussionsteilnehmer:

Dr. Wieland Schinnenburg MdB, (FDP)

Dr. Schinnenburg studierte von 1978 bis 1984 Zahnmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover und der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Nach dem Staatsexamen promovierte er 1985 und war von 1984 bis 1987 als angestellter Zahnarzt tätig. Von 1987 bis zu seiner Wahl in den Deutschen Bundestag im Jahr 2017 führte er seine eigene Praxis in Oststeinbek bei Hamburg.

Neben seiner Tätigkeit als Zahnarzt begann er 1989 ein Jurastudium an der Universität Hamburg, das er 1999 mit dem Ersten Staatsexamen abschloss. 1996 legte er das Zweite Staatsexamen am Oberlandesgericht Celle ab. Während seines Studiums absolvierte er Studienaufenthalte und Praktika in Port-au-Prince (Haiti), Los Angeles (USA), Chiang Mai (Thailand), Jerusalem (Israel) und Washington, D.C. (USA). Im Jahr 1998 eröffnete Dr. Schinnenburg zusätzlich zu seiner Zahnarztpraxis eine Anwaltskanzlei. Seit 2006 ist Dr. Schinnenburg Fachanwalt für Medizinrecht und seit 2007 Mediator.

Dr. Stefan Feuerstein (AMP)

Dr. Feuerstein fungiert als Director und President von AMP und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung bei der Vermittlung und Leitung von Investitionsmöglichkeiten aus dem In- und Ausland. Dr. Feuerstein fungierte als Geschäftsführer der IIC Industrial Investment Council GmbH, die als Investitionsförderungsagentur für die fünf ostdeutschen Bundesländer, einschließlich Berlin, tätig war. Außerdem war er Geschäftsführer der TLW Thüringer Landwirtschafts-Förderungsgesellschaft (Erfurt) bzw. der Thüringer Wirtschaftsabteilung.

Herr Holger Scholze (Moderator der Diskussionsrunde)

Holger Scholze ist ein deutscher TV-Börsenanalyst, Dozent und Moderator. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine über 5.000 Live-Übertragungen als Korrespondent des landesweiten deutschen Nachrichtensenders n-tv bekannt. Herr Scholze beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den internationalen Finanzmärkten und bewertet seit zwei Jahrzehnten regelmäßig die aktuelle Marktsituation für unterschiedliche Fernseh- und Radiosender.

Über Jushi Europe, Sponsor der zweiten Episode der Round Table-Reihe

Sponsor der zweiten Folge der Round Table Series ist Jushi Europe SA, die europäische Tochtergesellschaft von Jushi Holdings Inc. (CSE; JUSH, OTCMKTS: JUSHF), die ihren Hauptsitz in der Schweiz hat. Die Strategie von Jushi Europe ist auf den Aufbau einer Großproduktion in Portugal für den Export in den europäischen Markt für medizinisches Cannabis gerichtet. Jushi Europe sorgt für eine geografische Diversifizierung des Portfolios von Jushi und ermöglicht einen Einstieg in Cannabismärkte in einem frühen Entwicklungsstadium durch langfristige Investitionen.

Über AMP German Cannabis Group

Die AMP German Cannabis Group ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichem Rezept.

